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15 июля, источник: Чемпионат.com

Шипулин подал документы на участие в довыборах в Госдуму

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин сдал документы в избирательную комиссию Свердловской области для участия в довыборах в Госдуму.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня я подал документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы. Впереди непростой, но очень интересный период! Я приложу максимум усилий, чтобы заслужить поддержку людей», — написал Шипулин в «Инстаграме».

Ранее Антон одержал победу на праймериз «Единой России» по довыборам депутата Госдумы по Серовскому округу Свердловской области.

Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира.

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