Секс-скандал не забыли? Специалиста СБР обвиняют в нарушениях при хранении боеприпасов

Источник: Спорт-Экспресс

Этим летом в СБР произошла перестройка. В тренерском совете — новый руководитель, в резервной сборной — много новых лиц. Но новые люди появляются и на непубличных должностях. Так, в роли технического специалиста в федерацию пришел Сергей Тутмин. Тот самый, которого в прошлом году обвиняла в домогательствах 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева. 39-летний тренер подмосковной школы «Истина» якобы приставал к девушке, а за лояльность обещал лучшую экипировку и результаты. В итоге тренера уволили из бюджетных организаций, а глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов объявил, что «прощать его не будут».

Однако в начале июля имя Тутмина всплыло снова — в качестве специалиста СБР. Нуждов, ставший вице-президентом нашего Союза биатлонистов заявил, что специалиста никто не лишал права на работу, а расследование по делу о домогательствах было закрыто в связи с отсутствием состава уголовного преступления. В разговоре с «СЭ» Нуждов подтвердил, что Тутмина приняли на работу. На нынешнем посту он занимается обеспечением сборных команд, подготовкой и закупкой инвентаря, патронов, лыжероллеров.

Специалист, в котором нуждается федерация

Однако, как стало известно «СЭ», уголовное дело в отношении Тутмина не прекращалось, а в последнее время даже активизировалось. Причем специалиста СБР обвиняют не только в эпизоде с секс-скандалом, но и нарушениях в обороте оружия и боеприпасов — то есть в той сфере, которой Тутмин занимается в силу своих профессиональных обязанностей. Виновность или невиновность специалиста, конечно, должен определить суд, но адвокат Моисеевой Рамиль Фархтдинов видит у дела серьезные перспективы.

— Уголовное преследование Тутмина и не заканчивалось, — утверждает Фархтдинов. — Просто в какой-то момент Аня стала объектом пристального внимания СМИ, и она не хотела такой славы. Но потом, посоветовавшись, решили, что, если Тутмин продолжает работать с детьми, с этим надо что-то делать. На нынешнем этапе удалось достигнуть его отстранения, по крайней мере он больше не тренер. Сейчас он специалист, в котором якобы нуждается национальная федерация.

— Как обстоит ситуация с делом сейчас?

— Мы ведем три позиции и находимся, предполагаю, на стадии скорого возбуждения уголовных дел. Это незаконная перевозка боеприпасов, незаконное хранение оружия и собственно эпизод с Аней Моисеевой. По поводу последнего эпизода я бы пока повременил с выводами и сконцентрировался на других, о которых широкой публике известно не в той мере.

За время работы тренером Тутмина в Московской области не раз на сборах фиксировались случаи хранения оружия и боеприпасов вне оружейной комнаты, не совсем правильно оформлялись документы на перевозку, а однажды боеприпасы просто пропали. Нами подано заявление в правоохранительные органы. Обычно по заявлениям на эту тему они реагируют очень активно, это первый повод для возбуждения органов внутренних дел, но в этот раз на удивление отношение неопределенное.

— То есть вам кажется, что кто-то мешает продвижению дела?

— Есть попытки его замять, потерять документы. На уровне следствия в области пытаются сделать непонимающий вид. Ничего, нам не впервой. При помощи Генпрокуратуры, Следственного комитета мы направим все в нужное русло.

От комментариев отказались

— Как вы оказались вовлечены в этот процесс? Год же ничего не происходило, — вопрос адвокату Моисеевой.

— Скажем так: ко мне обратился один из участников этих событий, и я включился в эту работу.

— Вы сказали, что Тутмин больше не тренер, и он действительно пропал с сайта Федерации биатлона Московской области. Но ведь появился на сайте СБР.

— Это связано с текущим делом. Перед июлем мы подали заявление о незаконном обороте оружия, боеприпасов. И поэтому, видимо, чтобы оставить пути для отыгрыша, Тутмина убрали и поставили техническим специалистом СБР. Правда, замечу, с немалыми полномочиями, с доступом к оружию и боеприпасам.

— С самим Тутминым вы по поводу этого дела контактировали, были попытки его уладить? Или, может быть, Алексеем Нуждовым?

— Из того, что я вижу, могу сделать вывод, что господин Нуждов является непосредственным участником событий, и это указано в заявлениях. Получается, идет попытка не вынести сор из избы. Какой сор? Речь идет о преступлениях!

Алексей Нуждов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, что ему о новых обвинениях ничего не известно:

— Я являюсь сторонником того, чтобы правоохранительные органы во всем разбирались, только у них есть такие полномочия. Мне сказать здесь нечего, — подчеркнул вице-президент СБР.

Сергей Тутмин, к сожалению, на наши вопросы не ответил. До него удалось дозвониться, но услышав, что к нему обращается журналист, специалист СБР попросил перезвонить и после этого не брал трубку в течение нескольких дней. Жаль, потому что в этой истории, которая получила продолжение спустя год, хотелось бы услышать разные точки зрения.

Сама Анна Моисеева после скандала перешла в команду Москвы. На последнем первенстве России среди девушек в марте 2019 года ее результаты были крайне нестабильными: 20-е и 37-е место в спринте и гонке преследования, но победа в командной гонке.