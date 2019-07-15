Секс-скандал не забыли? Специалиста СБР обвиняют в нарушениях при хранении боеприпасов
История со скандальным тренером Сергеем Тутминым, принятым на работу в Союз биатлонистов России, обрастает новыми подробностями.
История со скандальным тренером Сергеем Тутминым, принятым на работу в Союз биатлонистов России, обрастает новыми подробностями.
Этим летом в СБР произошла перестройка. В тренерском совете — новый руководитель, в резервной сборной — много новых лиц. Но новые люди появляются и на непубличных должностях. Так, в роли технического специалиста в федерацию пришел Сергей Тутмин. Тот самый, которого в прошлом году обвиняла в домогательствах 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева. 39-летний тренер подмосковной школы «Истина» якобы приставал к девушке, а за лояльность обещал лучшую экипировку и результаты. В итоге тренера уволили из бюджетных организаций, а глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов объявил, что «прощать его не будут».
Однако в начале июля имя Тутмина всплыло снова — в качестве специалиста СБР. Нуждов, ставший
Однако, как стало известно «СЭ», уголовное дело в отношении Тутмина не прекращалось, а в последнее время даже активизировалось. Причем специалиста СБР обвиняют не только в эпизоде с
— Уголовное преследование Тутмина и не заканчивалось, — утверждает Фархтдинов. — Просто в
— Как обстоит ситуация с делом сейчас?
— Мы ведем три позиции и находимся, предполагаю, на стадии скорого возбуждения уголовных дел. Это незаконная перевозка боеприпасов, незаконное хранение оружия и собственно эпизод с Аней Моисеевой. По поводу последнего эпизода я бы пока повременил с выводами и сконцентрировался на других, о которых широкой публике известно не в той мере.
За время работы тренером Тутмина в Московской области не раз на сборах фиксировались случаи хранения оружия и боеприпасов вне оружейной комнаты, не совсем правильно оформлялись документы на перевозку, а однажды боеприпасы просто пропали. Нами подано заявление в правоохранительные органы. Обычно по заявлениям на эту тему они реагируют очень активно, это первый повод для возбуждения органов внутренних дел, но в этот раз на удивление отношение неопределенное.
— То есть вам кажется, что
— Есть попытки его замять, потерять документы. На уровне следствия в области пытаются сделать непонимающий вид. Ничего, нам не впервой. При помощи Генпрокуратуры, Следственного комитета мы направим все в нужное русло.
— Как вы оказались вовлечены в этот процесс? Год же ничего не происходило, — вопрос адвокату Моисеевой.
— Скажем так: ко мне обратился один из участников этих событий, и я включился в эту работу.
— Вы сказали, что Тутмин больше не тренер, и он действительно пропал с сайта Федерации биатлона Московской области. Но ведь появился на сайте СБР.
— Это связано с текущим делом. Перед июлем мы подали заявление о незаконном обороте оружия, боеприпасов. И поэтому, видимо, чтобы оставить пути для отыгрыша, Тутмина убрали и поставили техническим специалистом СБР. Правда, замечу, с немалыми полномочиями, с доступом к оружию и боеприпасам.
— С самим Тутминым вы по поводу этого дела контактировали, были попытки его уладить? Или, может быть, Алексеем Нуждовым?
— Из того, что я вижу, могу сделать вывод, что господин Нуждов является непосредственным участником событий, и это указано в заявлениях. Получается, идет попытка не вынести сор из избы. Какой сор? Речь идет о преступлениях!
Алексей Нуждов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, что ему о новых обвинениях ничего не известно:
— Я являюсь сторонником того, чтобы правоохранительные органы во всем разбирались, только у них есть такие полномочия. Мне сказать здесь нечего, — подчеркнул
Сергей Тутмин, к сожалению, на наши вопросы не ответил. До него удалось дозвониться, но услышав, что к нему обращается журналист, специалист СБР попросил перезвонить и после этого не брал трубку в течение нескольких дней. Жаль, потому что в этой истории, которая получила продолжение спустя год, хотелось бы услышать разные точки зрения.
Сама Анна Моисеева после скандала перешла в команду Москвы. На последнем первенстве России среди девушек в марте 2019 года ее результаты были крайне нестабильными: 20-е и 37-е место в спринте и гонке преследования, но победа в командной гонке.
В сборной Москвы работает и тренер Сергей Латышев, который трудился в школе «Истина» и после скандала годичной давности заявил, что его хотят уволить за поддержку девушки. Он сказал «СЭ», что доволен результатами команды Москвы — учитывая то, что бюджет московского биатлона не сравним с многими другими регионами. Личный тренер спортсменки Елена Устинова осталась на прежнем месте работы в «Истине». Моисеева рассказала «СЭ», что планирует и дальше заниматься биатлоном.