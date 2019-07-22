Исполком IBU в августе даст оценку процессу восстановления прав Союза биатлонистов России

В понедельник в Москве состоялось заседание рабочей группы, в состав которой входят представители IBU, СБР, Олимпийского комитета России и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Обсуждались 12 условий, которые необходимо выполнить СБР для восстановления в правах.

«Мы пока не знаем, когда состоится следующее заседание рабочей группы. Дело в том, что в конце августа состоится исполком IBU, где рабочая группа по итогам сегодняшней встречи сделает доклад. В зависимости от реакции и решения исполкома будет какая-то ясность в этом вопросе», — сказал Голиков.

«Также по итогам сегодняшней встречи будет составлен протокол, в котором будут изложены наша позиция и позиция рабочей группы», — добавил он.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года на фоне допингового скандала в российском спорте. Российская организация лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты в IBU и претендовать на проведение международных соревнований.