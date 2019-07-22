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14:38 (мск), источник: ТАСС

Исполком IBU в августе даст оценку процессу восстановления прав Союза биатлонистов России

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) на августовском заседании даст оценку процессу восстановления прав Союза биатлонистов России (СБР). Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор СБР Сергей Голиков, который входит в рабочую группу по восстановлению полноценного членства национальной федерации.

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В понедельник в Москве состоялось заседание рабочей группы, в состав которой входят представители IBU, СБР, Олимпийского комитета России и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Обсуждались 12 условий, которые необходимо выполнить СБР для восстановления в правах.

«Мы пока не знаем, когда состоится следующее заседание рабочей группы. Дело в том, что в конце августа состоится исполком IBU, где рабочая группа по итогам сегодняшней встречи сделает доклад. В зависимости от реакции и решения исполкома будет какая-то ясность в этом вопросе», — сказал Голиков.

«Также по итогам сегодняшней встречи будет составлен протокол, в котором будут изложены наша позиция и позиция рабочей группы», — добавил он.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года на фоне допингового скандала в российском спорте. Российская организация лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты в IBU и претендовать на проведение международных соревнований.

Вопрос статуса СБР будет рассмотрен на внеочередном конгрессе IBU, который пройдет в Мюнхене с 18 по 20 октября.

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