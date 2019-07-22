IBU и СБР согласовали антидопинговую программу обучения для биатлонистов и тренеров РФ

«Заседание, как говорится, прошло в дружеской рабочей атмосфере, итоги его я назвал бы вполне оптимистичными, — заметил Голиков. — Мы обсуждали два-три критерия из того списка, которые находятся в процессе выполнения. Соответственно изложили программу действий на ближайший год».

«Речь идет прежде всего об антидопинговой программе, которая охватывает не только спортсменов, но и тренеров с персоналом. Присутствовавших сегодня на встрече представителей IBU эта программа устроила, а Российское антидопинговое агентство оказывает нам всяческую поддержку в этом вопросе. Что касается обучения, то мы подробно обсудили каждую позицию и пришли к мнению, что программа вполне нормальная, рабочая. Не исключаю, что она лучше, чем в других наших федерациях», — добавил собеседник ТАСС.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года на фоне допингового скандала в российском спорте. Российская организация лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты в IBU и претендовать на проведение международных соревнований.

Для восстановления прав национальной федерации необходимо выполнить 12 условий, которые были выдвинуты IBU.