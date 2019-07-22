Независимое агентство антидопингового тестирования за 3 месяца проверило 53 биатлониста РФ

Очередное заседание рабочей группы прошло в понедельник в Москве.

«Мы обсуждали дополнительное внесоревновательное тестирование, программа рассчитана до 31 октября. Три с лишним месяца еще будет проводиться это тестирование, оно идет по плану, — сказал Голиков. — По последним данным, ITA за период с последней нашей майской встречи с рабочей группой провело 56 тестирований наших спортсменов. Если я не ошибаюсь, в 53 случаях все прошло успешно — спортсмен был в обозначенном месте, а в оставшихся случаях тестирования не случилось из-за отсутствия спортсмена».

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Голиков рассказал про ситуацию с оставшимися тремя спортсменами, которые не прошли тестирование. «Флажков пока никаких не вынесено, сейчас идет разбирательство. Может быть, существовали какие-то уважительные причины, фамилий мы не знаем. Но три пропуска из 56 я считаю хорошим результатом — раньше данные были хуже», — отметил он.

Дополнительное тестирование производится за средства СБР, подчеркнул Голиков. «Мы вынуждены изыскивать средства так или иначе, потому что это наши обязательства», — сказал он.