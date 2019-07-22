Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
8Мирзов перешел в «Спартак». Это его любимый клуб
19Капризов на поле, радостный Влашич и серьезный Акинфеев. Фото с матча ЦСКА — «Оренбург»
14:50 (мск), источник: ТАСС

Независимое агентство антидопингового тестирования за 3 месяца проверило 53 биатлониста РФ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) в течение трех последних месяцев проверило на допинг 53 российских биатлониста. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков, который входит в состав рабочей группы Международного союза биатлонистов (IBU) по восстановлению СБР.

Наверх

Очередное заседание рабочей группы прошло в понедельник в Москве.

«Мы обсуждали дополнительное внесоревновательное тестирование, программа рассчитана до 31 октября. Три с лишним месяца еще будет проводиться это тестирование, оно идет по плану, — сказал Голиков. — По последним данным, ITA за период с последней нашей майской встречи с рабочей группой провело 56 тестирований наших спортсменов. Если я не ошибаюсь, в 53 случаях все прошло успешно — спортсмен был в обозначенном месте, а в оставшихся случаях тестирования не случилось из-за отсутствия спортсмена».

Читайте также
IBU и СБР согласовали антидопинговую программу обучения для биатлонистов и тренеров РФ

Голиков рассказал про ситуацию с оставшимися тремя спортсменами, которые не прошли тестирование. «Флажков пока никаких не вынесено, сейчас идет разбирательство. Может быть, существовали какие-то уважительные причины, фамилий мы не знаем. Но три пропуска из 56 я считаю хорошим результатом — раньше данные были хуже», — отметил он.

Дополнительное тестирование производится за средства СБР, подчеркнул Голиков. «Мы вынуждены изыскивать средства так или иначе, потому что это наши обязательства», — сказал он.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года на фоне допингового скандала в российском спорте. Российская организация лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты в IBU и претендовать на проведение международных соревнований. Для восстановления прав национальной федерации необходимо выполнить 12 условий, которые были выдвинуты IBU. Вопрос статуса организации будет рассмотрен на внеочередном конгрессе IBU, который пройдет в Мюнхене с 18 по 20 октября.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 "Вообще не понимаю людей, которые восторгаются Нью-Йорком"
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
Ханни покинул «Спартак», Бэйл может уйти из «Реала» бесплатно?
«Реал» и «Барселона» вошли в топ-5 самых дорогих команд мира
«Спартак» планирует взять в аренду форварда донецкого «Шахтера»
Криштиану Роналду не будет обвинен в изнасиловании в США
Федор Чудинов нокаутировал аргентинца в бою на Красной площади
Егоров: Арбитр должен был удалить футболиста «Спартака»
Призер ЧМ из России сетует на отсутствие условий для тренировок
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь