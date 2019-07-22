Окончательная сумма задолженности СБР перед IBU станет известна к концу года

Источник: РИА "Новости"

В понедельник в Москве состоялось очередное заседание рабочей группы СБР и IBU по реализации критериев восстановления в правах СБР. На совещании обсуждался, в частности, вопрос задолженности СБР перед международной федерацией.

«Точная сумма задолженности пока не определена, хотя и существующая цифра является промежуточной, — заметил Голиков. — Окончательная сумма будет известна к концу года, потому что до 1 ноября у нас будет проводиться дополнительное тестирование. После 1 ноября, я думаю, этот пул тестирования будет сокращен. Для этого есть основания, мне кажется, рабочая группа настроена в таком же русле».

«Мы предлагаем вне зависимости от того, какая сумма долга будет определена, выплачивать ее в рассрочку, например, в течение года или двух. А они хотели бы, чтобы это был единовременный платеж. Не настаивают, но очень хотели бы. А мы не можем все сразу выплатить, потому что сумма серьезная будет», — добавил собеседник ТАСС.

«Некоторые цифры расходов, представленные IBU, на наш взгляд, нуждаются в дополнительном обосновании. Есть цифры, порядок которых нам совершенно понятен и никаких вопросов не вызывает. А есть цифры, вызывающие вопросы. IBU обещал нам предоставить все обоснования», — подытожил Новиков.