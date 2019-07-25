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25 июля, источник: Спорт-Экспресс

Логинов выиграл отбор, но не подписал соглашение с СБР

Итоги первого дня отборочных стартов на летний чемпионат мира.

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Источник: Спорт-Экспресс

В Тюмени стартовали отборочные соревнования, на которых определится состав сборной России на летний чемпионат мира на лыжероллерах. Соревнования пройдут с 21 по 25 августа в белорусских Раубичах.

На отборах в Тюмени выступал практически весь основной состав российской сборной, несмотря на то, что сам по себе летний чемпионат мира мало кого интересует. Никакого преимущества для попадания в сборную не даст даже победа в Раубичах. Особых призовых там тоже не разыгрывается. И в целом, все усилия международной федерации по популяризации летнего биатлона пока тщетны.

Тем не менее, старты в Тюмени стали первым тестом для обновленной российской сборной. Здесь мы впервые за межсезонье смогли убедиться, кто на что готов и сравнить наших биатлонистов относительно друг друга. Пока особых сюрпризов нет: у мужчин победил Александр Логинов, а у женщин в топ-6 были практически все сборницы.

Интересно, что помимо непосредственно подготовки, в российском биатлоне в межсезонье все равно неспокойно. Со скандалом покинул команду бывший старший тренер по женскому резерву Андрей Падин, который теперь предположительно будет работать в Белоруссии. А сам Александр Логинов до сих пор не подписал соглашение с федерацией, которое с этого года стало обязательным. Логинова не устраивают предложенные условия, хотя все, кроме него, свои подписи под документом поставили.

«Юниорка заняла второе место с четырьмя кругами штрафа — это интересно»

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— Команда готовилась к соревнованиям в Тюмени, или это был чисто тренировочный старт? — вопрос президенту Союза биатлонистов России Владимиру Драчеву.

— Нет, конечно, никакой целенаправленной подготовки не было. Позади у сборных команд очень тяжелый сбор в Тюмени. К этим отборам никто не подводил форму, скорее, это стоит воспринимать просто как контрольную тренировку.

— Вы вообще воспринимаете результаты на лыжероллерах как показатель готовности биатлониста к зиме?

— Летний биатлон — это совсем другой вид спорта. Далеко не всегда высокие результаты на роллерах говорят о том, что зимой все будет так же здорово. Поэтому к летним соревнованиям стоит относиться спокойно. Они нужны, чтобы спортсмены просто не забывали, что такое скоростная работа. Но тут все очень индивидуально: кто-то лучше бежит кросс, кто-то — на роллерах. Допустим, сегодня у нас одна юниорка из Ямало-Ненецкого округа (Резеда Сибгатуллина. — Прим. «СЭ») показала очень высокую скорость и заняла второе место, несмотря на четыре штрафных круга. Для нас это новая интересная информация, будем следить за этой спортсменкой.

«Логинов не подписал договор, но мы в диалоге»

— Логинов подписал в итоге соглашение с СБР?

— Мы работаем над этим вопросом. Есть определенные нюансы, на которые он обратил внимание, их еще нужно обсудить. Но в целом, понимание у нас есть.

— У вас будет еще какая-то встреча с Логиновым по этому вопросу?

— Да мы и так много встречались: и с ним, и с командой в целом. Но есть моменты, которые нужно будет обговорить еще.

— Если Логинов все же не поставит своей подписи под договором, он будет в команде на этапах Кубка мира?

— Сложно об этом сейчас рассуждать. Когда будет какой-то финальный результат, тогда и будем думать. Но пока еще мы в диалоге.

— Почему новым главой тренерского совета стал именно Евгений Редькин?

— Он олимпийский чемпион, знает наш спорт изнутри и как биатлонист, и как тренер, и впоследствии как чиновник. Это хороший руководитель, который в курсе всех острых моментов для сборной и регионов. Я думаю, он окажет нам большую помощь.

— Как воспринял свою отставку с этой должности Максим Кугаевский, который ранее активно критиковал руководство СБР?

— Все нормально. Мы с ним встретились и поговорили. Никто никого не обижает, у каждого человека есть право на свое мнение. Я считаю, это нормально. Биатлон, в конце концов, объединяет два вида спорта, так что спорных вопросов у нас может быть еще в два раза больше.

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— Бывший руководитель женского резерва Андрей Падин тоже имеет свое мнение по поводу того, почему его убрали из сборной. Он считает, что старший тренер Виталий Норицын заменил его на своего друга — Евгения Куваева.

— К работе Падина были определенные замечания, поэтому мы приняли такое решение. Что касается Куваева, сейчас он совмещает даже две должности — тренера команды и аналитика. Все остальные тренеры говорят, что это очень удобно. Если мужская команда просит себе дополнительного аналитика, женщинам он уже не нужен. У них есть человек, который полностью взял на себя эти функции.

— Как вы относитесь к тому, что Падин может продолжить тренерскую карьеру в Белоруссии?

— Абсолютно нормально. Каждый тренер высокой квалификации волен выбирать себе работу самостоятельно. Кто-то уезжает в Канаду, кто-то — в Корею, кто-то — на Украину или в Белоруссию. Это жизнь.

— Буквально накануне было очередное заседание рабочей группы по восстановлению Союза биатлонистов России в международной федерации. Как движется этот процесс?

— На рабочей группе мы прошлись по каждому пункту критериев по восстановлению. Больших вопросов к нам нет, более того, в некоторых моментах мы даже опережаем график. Разногласия с международной федерацией у нас сейчас есть только по поводу выплаты компенсации. У них свое мнение, у нас — свое, и окончательно вопрос будет решен на исполкоме. В октябре же мы ждем заседания Конгресса IBU, где и подведут итоги нашей работы.

Спринт, женщины. 1. Дмитриева — 20:47.2 (1 промах). 2. Сливко — отставание 34.6 (1). 3. Воронина — 45.3 (0)… 5. Васильева — 1:26.1 (2)… 12. Глазырина — 2:27.1 (3).

Спринт, мужчины. 1. Логинов — 24:11.7 (1). 2. Корастылев — 5.5 (1). 3. Чулев — 6.9 (0)… 5. Пащенко — 30.2 (2)… 7. Поварницын — 1:01.3 (2). 8. Гараничев — 1:05.7 (2)… 10. Малышко — 1:19.4 (3)… 16. Волков — 1:40.8 (1). ​.

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