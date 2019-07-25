Логинов выиграл отбор, но не подписал соглашение с СБР
Итоги первого дня отборочных стартов на летний чемпионат мира.
Итоги первого дня отборочных стартов на летний чемпионат мира.
В Тюмени стартовали отборочные соревнования, на которых определится состав сборной России на летний чемпионат мира на лыжероллерах. Соревнования пройдут с 21 по 25 августа в белорусских Раубичах.
На отборах в Тюмени выступал практически весь основной состав российской сборной, несмотря на то, что сам по себе летний чемпионат мира мало кого интересует. Никакого преимущества для попадания в сборную не даст даже победа в Раубичах. Особых призовых там тоже не разыгрывается. И в целом, все усилия международной федерации по популяризации летнего биатлона пока тщетны.
Тем не менее, старты в Тюмени стали первым тестом для обновленной российской сборной. Здесь мы впервые за межсезонье смогли убедиться, кто на что готов и сравнить наших биатлонистов относительно друг друга. Пока особых сюрпризов нет: у мужчин победил Александр Логинов, а у женщин в топ-6 были практически все сборницы.
Интересно, что помимо непосредственно подготовки, в российском биатлоне в межсезонье все равно неспокойно. Со скандалом покинул команду бывший старший тренер по женскому резерву Андрей Падин, который теперь предположительно будет работать в Белоруссии. А сам Александр Логинов до сих пор не подписал соглашение с федерацией, которое с этого года стало обязательным. Логинова не устраивают предложенные условия, хотя все, кроме него, свои подписи под документом поставили.
— Команда готовилась к соревнованиям в Тюмени, или это был чисто тренировочный старт? — вопрос президенту Союза биатлонистов России Владимиру Драчеву.
— Нет, конечно, никакой целенаправленной подготовки не было. Позади у сборных команд очень тяжелый сбор в Тюмени. К этим отборам никто не подводил форму, скорее, это стоит воспринимать просто как контрольную тренировку.
— Вы вообще воспринимаете результаты на лыжероллерах как показатель готовности биатлониста к зиме?
— Летний биатлон — это совсем другой вид спорта. Далеко не всегда высокие результаты на роллерах говорят о том, что зимой все будет так же здорово. Поэтому к летним соревнованиям стоит относиться спокойно. Они нужны, чтобы спортсмены просто не забывали, что такое скоростная работа. Но тут все очень индивидуально:
— Логинов подписал в итоге соглашение с СБР?
— Мы работаем над этим вопросом. Есть определенные нюансы, на которые он обратил внимание, их еще нужно обсудить. Но в целом, понимание у нас есть.
— У вас будет еще
— Да мы и так много встречались: и с ним, и с командой в целом. Но есть моменты, которые нужно будет обговорить еще.
— Если Логинов все же не поставит своей подписи под договором, он будет в команде на этапах Кубка мира?
— Сложно об этом сейчас рассуждать. Когда будет
— Почему новым главой тренерского совета стал именно Евгений Редькин?
— Он олимпийский чемпион, знает наш спорт изнутри и как биатлонист, и как тренер, и впоследствии как чиновник. Это хороший руководитель, который в курсе всех острых моментов для сборной и регионов. Я думаю, он окажет нам большую помощь.
— Как воспринял свою отставку с этой должности Максим Кугаевский, который ранее активно критиковал руководство СБР?
— Все нормально. Мы с ним встретились и поговорили. Никто никого не обижает, у каждого человека есть право на свое мнение. Я считаю, это нормально. Биатлон, в конце концов, объединяет два вида спорта, так что спорных вопросов у нас может быть еще в два раза больше.
— Бывший руководитель женского резерва Андрей Падин тоже имеет свое мнение по поводу того, почему его убрали из сборной. Он считает, что старший тренер Виталий Норицын заменил его на своего друга — Евгения Куваева.
— К работе Падина были определенные замечания, поэтому мы приняли такое решение. Что касается Куваева, сейчас он совмещает даже две должности — тренера команды и аналитика. Все остальные тренеры говорят, что это очень удобно. Если мужская команда просит себе дополнительного аналитика, женщинам он уже не нужен. У них есть человек, который полностью взял на себя эти функции.
— Как вы относитесь к тому, что Падин может продолжить тренерскую карьеру в Белоруссии?
— Абсолютно нормально. Каждый тренер высокой квалификации волен выбирать себе работу самостоятельно.
— Буквально накануне было очередное заседание рабочей группы по восстановлению Союза биатлонистов России в международной федерации. Как движется этот процесс?
— На рабочей группе мы прошлись по каждому пункту критериев по восстановлению. Больших вопросов к нам нет, более того, в некоторых моментах мы даже опережаем график. Разногласия с международной федерацией у нас сейчас есть только по поводу выплаты компенсации. У них свое мнение, у нас — свое, и окончательно вопрос будет решен на исполкоме. В октябре же мы ждем заседания Конгресса IBU, где и подведут итоги нашей работы.
Спринт, женщины. 1. Дмитриева — 20:47.2 (1 промах). 2. Сливко — отставание 34.6 (1). 3. Воронина — 45.3 (0)… 5. Васильева — 1:26.1 (2)… 12. Глазырина — 2:27.1 (3).
Спринт, мужчины. 1. Логинов — 24:11.7 (1). 2. Корастылев — 5.5 (1). 3. Чулев — 6.9 (0)… 5. Пащенко — 30.2 (2)… 7. Поварницын — 1:01.3 (2). 8. Гараничев — 1:05.7 (2)… 10. Малышко — 1:19.4 (3)… 16. Волков — 1:40.8 (1). .