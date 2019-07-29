Евгений Редькин: Логинову лучше не выпендриваться. Он разве олимпийский чемпион?

Источник: РИА "Новости"

— Сейчас всех волнует, почему Логинов не подписывает соглашение с СБР. Вы в своей новой должности будете участвовать в процессе переговоров?

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— Я пока не очень в курсе всех формальных нюансов. Но получается, что есть юридическое лицо — Союз биатлонистов России. И либо Логинов подписывает договор и выступает под его эгидой, либо не выступает вообще.

— Президент СБР Владимир Драчев не настолько категоричен.

— Дело же не в Драчеве или в ком-то еще. Есть федерация — общественная организация — и будь ты хоть Логинов, Кашкаров или Чепиков, без нее тебя не допустят до соревнований. Подписывай и беги!

— Но как бывший спортсмен вы наверняка понимаете и позицию Логинова, который, видимо, не хочет подписывать соглашение на невыгодных для себя условиях.

— Если честно, нет. Логинов — молодец, но не надо думать, что он такой один. У нас есть человек 25, которые через год-другой могут стать такими же сильными. Поэтому лучше не выпендриваться. Я понимаю, конечно, есть личные амбиции, коммерческие дела. Но тогда надо определиться: либо ты в коммерции, либо в спорте. Он разве олимпийский чемпион? (Наталья Марьянчик).

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