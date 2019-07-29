Евгений Редькин: Логинову лучше не выпендриваться. Он разве олимпийский чемпион?
Новый руководитель тренерского совета СБР Евгений Редькин в интервью «СЭ» дал совет Александру Логинову.
Новый руководитель тренерского совета СБР Евгений Редькин в интервью «СЭ» дал совет Александру Логинову.
— Сейчас всех волнует, почему Логинов не подписывает соглашение с СБР. Вы в своей новой должности будете участвовать в процессе переговоров?
— Я пока не очень в курсе всех формальных нюансов. Но получается, что есть юридическое лицо — Союз биатлонистов России. И либо Логинов подписывает договор и выступает под его эгидой, либо не выступает вообще.
— Президент СБР Владимир Драчев не настолько категоричен.
— Дело же не в Драчеве или в
— Но как бывший спортсмен вы наверняка понимаете и позицию Логинова, который, видимо, не хочет подписывать соглашение на невыгодных для себя условиях.
— Если честно, нет. Логинов — молодец, но не надо думать, что он такой один. У нас есть человек 25, которые через
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