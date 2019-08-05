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5 августа, источник: Sport24

Подчуфарова хочет возобновить карьеру. Ее считали надеждой русского биатлона, но она закончила в 25

Огненные инсайды от Тимофея Лапшина.

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Несколько дней назад мы рассказывали, как дела у бывшего русского биатлониста Тимофея Лапшина.

Похоже, в ближайшее время Лапшин станет главным ньюсмейкером биатлонных новостей. На днях на его ютуб-канале вышел очередной ролик, где он общается с Ольгой Подчуфаровой. Напомним, что Ольга решила завершить свою спортивную карьеру в 25 лет, а прошлым летом заявила, что нисколько не жалеет о своем решении.

— В последнее время мне задают каждый день один и тот же вопрос. И проще уже ответить всем сразу. «Ты не скучаешь по биатлону? Не жалеешь, что так рано ушла?» Мой ответ — нет, нет и еще раз нет. Начиная с ментальности и заканчивая физикой. Последнее время чувствую себя счастливейшим человеком на планете, в противовес постоянному напряжению и ощущению себя не на своем месте последние полтора-два года в биатлоне. И неважно, что я не достигла сверхвысот Олимпа. Я испытываю облегчение. Для меня остается в приоритете то, что ни в мыслях, ни морально я не изменяла себе и не стала инвалидом слова.

Жалеть? Нет. Я знаю, что сделала правильное решение, и не было еще ни единого дня, чтобы я сомневалась в нем. На сегодняшний день это лучшее, что я могла сделать для самой себя. В мире столько всего крутого, и столько еще всего надо успеть помимо биатлона.

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Наверное, Ольга все свои планы уже выполнила. Потому что в диалоге с Лапшиным Подчуфарова дала огненный эксклюзив.

— Чувствую себя нормально, тренируюсь. Готовлюсь к зиме, может быть, попробую зимой соревноваться. А может, и нет. Зимой буду бегать на чемпионате России, Кубке России, попытаюсь отобраться в команду.

В общем, сейчас тренируюсь, смотрю состояние. Если попрет, то попрет. Если нет, то будем дальше тренироваться. У меня все хорошо, все классно.

Давать сейчас прогнозы и оценки возможному возвращению Подчуфаровой в биатлон практически невозможно, вряд ли даже сама Ольга может объективно оценить свое функциональное состояние. Если все пойдет по ее позитивному плану, Подчуфарова может вернуться в основу еще до конца сезона 2019/20. Возможно, еще и за попадание на ОИ поборется.

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Но верится в это с трудом. Хотя в спорте случается всякое, сумасшедшие камбэки никто не отменял.

«Ольга поставила меня в известность, что хочет возобновить карьеру. Но пока что-либо конкретное говорить сложно. Надо посмотреть, как она выступит на летнем чемпионате России», — сказал ТАСС личный тренер Подчуфаровой Юрий Лелин.

Несколько лет назад Подчуфарову считали надеждой русского биатлона. Вдруг Ольга почувствовала в себе силы и готова рубиться с топами за Кубок мира? Потому что зачем тогда возвращаться, если предел мечтаний — место в тридцатке. Таких людей и сейчас в сборной хоть отбавляй.

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