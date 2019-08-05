Подчуфарова хочет возобновить карьеру. Ее считали надеждой русского биатлона, но она закончила в 25
Огненные инсайды от Тимофея Лапшина.
Огненные инсайды от Тимофея Лапшина.
Несколько дней назад мы рассказывали, как дела у бывшего русского биатлониста Тимофея Лапшина.
Похоже, в ближайшее время Лапшин станет главным ньюсмейкером биатлонных новостей. На днях на его
— В последнее время мне задают каждый день один и тот же вопрос. И проще уже ответить всем сразу. «Ты не скучаешь по биатлону? Не жалеешь, что так рано ушла?» Мой ответ — нет, нет и еще раз нет. Начиная с ментальности и заканчивая физикой. Последнее время чувствую себя счастливейшим человеком на планете, в противовес постоянному напряжению и ощущению себя не на своем месте последние
Жалеть? Нет. Я знаю, что сделала правильное решение, и не было еще ни единого дня, чтобы я сомневалась в нем. На сегодняшний день это лучшее, что я могла сделать для самой себя. В мире столько всего крутого, и столько еще всего надо успеть помимо биатлона.
Наверное, Ольга все свои планы уже выполнила. Потому что в диалоге с Лапшиным Подчуфарова дала огненный эксклюзив.
— Чувствую себя нормально, тренируюсь. Готовлюсь к зиме, может быть, попробую зимой соревноваться. А может, и нет. Зимой буду бегать на чемпионате России, Кубке России, попытаюсь отобраться в команду.
В общем, сейчас тренируюсь, смотрю состояние. Если попрет, то попрет. Если нет, то будем дальше тренироваться. У меня все хорошо, все классно.
Давать сейчас прогнозы и оценки возможному возвращению Подчуфаровой в биатлон практически невозможно, вряд ли даже сама Ольга может объективно оценить свое функциональное состояние. Если все пойдет по ее позитивному плану, Подчуфарова может вернуться в основу еще до конца сезона 2019/20. Возможно, еще и за попадание на ОИ поборется.
Но верится в это с трудом. Хотя в спорте случается всякое, сумасшедшие камбэки никто не отменял.
«Ольга поставила меня в известность, что хочет возобновить карьеру. Но пока
Несколько лет назад Подчуфарову считали надеждой русского биатлона. Вдруг Ольга почувствовала в себе силы и готова рубиться с топами за Кубок мира? Потому что зачем тогда возвращаться, если предел мечтаний — место в тридцатке. Таких людей и сейчас в сборной хоть отбавляй.