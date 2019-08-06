«Она может попасть в сборную уже в этом сезоне». Как Подчуфарова будет возвращаться в большой биатлон

Источник: Спорт-Экспресс

Положение в российском женском биатлоне сейчас таково, что Ольга Подчуфарова в нем однозначно может считаться одним из лидеров последних лет. Ее самый успешный сезон прошел в 2015 — 2016 годах, когда она заняла 16-е место в общем зачете — правда, пропустив последние этапы и чемпионат мира. В случае выступления на них могла быть как минимум в восьмерке. У нее есть одна победа в гонке Кубка мира — а из действующих российских биатлонисток таким достижением может похвастаться только Екатерина Юрлова.

Поэтому заявление о возвращении Подчуфаровой стоит расценивать всерьез. Ольге 26 лет — самый расцвет карьеры, если вы, конечно, не Лаура Дальмайер. Юрловой уже 34, и как бы ни хотелось пожелать ей сотворить из себя второго Бьорндалена, но подмога Екатерине в любом случае нужна. Сейчас в сборной России идет смена поколений. Есть удачные примеры, как Евгения Павлова, есть люди, в свою тарелку не попавшие. И если Подчуфарова или, например, еще одна «возвращенка» Екатерина Глазырина докажут, что сильнее условных подрастающих талантов, то должны стать основой сборной и, как знать, вести ее к пекинской Олимпиаде.

Но пока до Китая далеко, зато предстоящий сезон уже не за горами, а значит — и чемпионат России по летнему биатлону, который пройдет в конце сентября в Тюмени. Именно он является ближайшей целью, исходя из слов Подчуфаровой. «Зимой буду бегать чемпионат России, Кубки страны. Попытаюсь отобраться в команду», — добавила она в интервью своему коллеге Тимофею Лапшину, который начал отбирать хлеб у Дмитрия Губерниева.

Что нужно сделать для попадания в сборную?

Подчуфарова объявила о приостановке выступлений по состоянию здоровья весной 2018 года. В ее пассиве тогда были почти два сезона бесполезных попыток вернуть былую спортивную форму. После этого она тренировалась только для себя и пыталась найти себя в другой жизни. Впрочем, в апреле Ольга обрадовала своих фанатов в своих соцсетях: «Окунаясь в эту обстановку чистого кайфа и круговорота колес под удары палок, что-то начинает мне говорить, что еще не отпустило. Голова и сердце еще хотят, а годичный отдых пошел на пользу. Пора». Что теперь Подчуфаровой надо сделать, чтобы пройти всю русскую биатлонную иерархию с нуля на самый верх?

Разумеется, ни в каких списках основной или резервной сборной и даже рейтинге СБР Подчуфаровой нет. Первым делом Ольге предстоит участие во внутрироссийских соревнованиях. Чтобы хотя бы начать претендовать на попадание в сборную, ей надо попасть на предстоящий Кубок России. А для этого — найти место в одной из региональных сборных. Согласно Положению о соревнованиях СБР, в Кубке России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов РФ. Подчуфарова родом из Москвы, но, как стало известно «СЭ», в предстоящем сезоне будет представлять Мордовию, опыт выступления за эту республику у нее уже есть. А дальше — выигрывать старты, проходить на чемпионат России, набирать баллы для выполнения критериев.

Казалось, она привыкает к гражданской жизни

Впрочем, у президента федерации Москвы Сергея Рожкова тоже есть интерес к спортсменке, которая, по его словам, способна попасть в российскую национальную команду уже весной:

— Изначально она написала заявление о том, что заканчивает со спортом, ее исключили изо всех списков кандидатов сборной Москвы и России. После завершения человек может искать место приписки в любой части нашей страны. Если она нашла возможность, финансирование, может, у нееродственник вообще в Мордовии живет — значит, там и готовится, это ее право. Человек с таким опытом не принимал решение просто так, наверняка была проведена подготовительная работа. Что ж, в добрый путь. Мы ее будем поддерживать.

— С вами она не контактировала по поводу возвращения, пыталась вернуться в сборную Москвы?

— Не пыталась. Для меня самого было неожиданностью, что Оля снова планирует выступать. Слухи шли разные, она говорила «возможно, может быть». Когда ее карьера завершалась, она сказала, что подумает насчет предложений из других стран. Потом она закончила, казалось, привыкает к гражданской жизни. С Олей я не разговаривал, но планирую.

— Перетягивать к себе будете?

— Ну, в том числе поговорим и о причинах такого решения. Она же вроде бы спортсменка, проживающая на территории Москвы. Есть возможность выступать параллельным зачетом за Москву, будем ее рассматривать. Ольга — спортсменка она высокого уровня. Со своими проблемами в определенные периоды подготовки, конечно, но все это решаемо.

— Реально ли для нее попасть в сборную России уже в этом сезоне?

— В принципе — реально. Специфика женского организма такова, что многие, например, возвращаются после декрета и выступают даже лучше. Надеюсь, у нее все получится.

Вполне вероятно, что мордовская федерация, которую возглавляет бизнесмен Анатолий Кузьмичев, сделала Подчуфаровой хорошее предложение. Мордовская сборная образца двухлетней давности с Ольгой и сестрами Кручинкиными была грозной силой. Близнецы теперь в Белоруссии, а вот москвичка вернулась. В любом случае — скорее всего, она будет на самоподготовке, и Мордовия будет лишь трамплином для подъема наверх.

Как пример — дебют Глазыриной после возвращения из двухлетней дисквалификации оказался неплохим — так, что многие требовали ее включения в сборную. Шансов у Подчуфаровой тоже много. В России много талантливой молодежи, но переход из юниоров на взрослый уровень и из регионов на национальный выдерживают единицы. В такой ситуации у Ольги с ее опытом подиумов на чемпионате мира и этапах Кубка может все получиться. Нестабильная ситуация в российском женском биатлоне и разнообразие состава (в прошлом году на этапах Кубка мира участвовали 12 человек) этому способствуют. Информационную подготовительную кампанию она начала удачно. Теперь главное, чтобы все было хорошо со здоровьем и спортивной формой.

Ольга Подчуфарова