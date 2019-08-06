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6 августа, источник: ТАСС

Никлас Карлссон назначен генсеком Международного союза биатлонистов

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о назначении бывшего руководителя оргкомитета чемпионата мира по горнолыжному спорту в Оре в 2019 году шведа Никласа Карлссона на пост генерального секретаря IBU. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Карлссон вступит в должность 1 сентября. Он заменит норвежца Альфа Коксвика, который исполнял обязанности генерального секретаря IBU с 1 марта 2019 года.

«Я очень рад присоединиться к IBU в это важное время как для организации, так и для всего мира биатлона, — заявил 44-летний Карлссон. — С нетерпением жду начала работы в биатлоне, за которым пристально следил в прошлом, и буду вникать в каждую мелочь, связанную с этим видом спорта. Я надеюсь, что мой опыт в управлении спортивными организациями, разработке стратегий, переговорах по телевизионным и маркетинговым контрактам, организации крупномасштабных спортивных мероприятий, работа в качестве тренера и спортивная карьера помогут мне принести много пользы нашему виду спорта в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Совместно с командой профессиональных специалистов в австрийском Зальцбурге (в этом городе расположена штаб-квартира IBU — прим. ТАСС) я подготовлю новый стратегический план и программу институциональных реформ».

«Мы рады объявить, что Карлссон стал новым генеральным секретарем организации, — сказал президент IBU Оле Далин. — Он обладает разнообразным управленческим опытом и знаком с корпоративным менеджментом на высоком уровне. Я уверен, что Карлссон станет прекрасным дополнением нашей команды».

Ранее Карлссон был генеральным секретарем Шведской федерации лыжного спорта с 2011 по 2014 год. До этого он в течение трех лет проработал на должности менеджера по организации мероприятий и работе со спонсорами в Международной федерации лыжного спорта (FIS). Также Карлссон был членом оргкомитета чемпионата мира по лыжным видам спорта 2015 года в Фалуне и ЧМ-2019 по биатлону в Эстерсунде, работал главным тренером и директором сборной Швеции по горнолыжному спорту.

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