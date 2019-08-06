Никлас Карлссон назначен генсеком Международного союза биатлонистов

«Я очень рад присоединиться к IBU в это важное время как для организации, так и для всего мира биатлона, — заявил 44-летний Карлссон. — С нетерпением жду начала работы в биатлоне, за которым пристально следил в прошлом, и буду вникать в каждую мелочь, связанную с этим видом спорта. Я надеюсь, что мой опыт в управлении спортивными организациями, разработке стратегий, переговорах по телевизионным и маркетинговым контрактам, организации крупномасштабных спортивных мероприятий, работа в качестве тренера и спортивная карьера помогут мне принести много пользы нашему виду спорта в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Совместно с командой профессиональных специалистов в австрийском Зальцбурге (в этом городе расположена штаб-квартира IBU — прим. ТАСС) я подготовлю новый стратегический план и программу институциональных реформ».