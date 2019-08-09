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9 августа, источник: ТАСС

Портал комиссии IBU, борющейся с допингом, стал доступен для русскоязычных осведомителей

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Независимая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU), расследующая нарушения в сфере антидопинга, которые были допущены при прежнем руководстве IBU, использует для связи с осведомителями конфиденциальный веб-портал. Как сообщила ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая, теперь этот портал доступен русскоязычным пользователям, не владеющим английским или немецким языками.

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Источник: РИА "Новости"

«Внешняя независимая комиссия IBU, расследующая заявления о прошлых нарушениях в этой организации, использует конфиденциальный веб-портал для осведомителей, который помогает в проведении расследований, — сказала Пахноцкая. — Изначально портал был доступен на английском и немецком языках, но теперь появилась русскоязычная версия. Комиссия призывает каждого, кто располагает какой-либо информацией, имеющей отношение к этим расследованиям или другим нарушениям антидопинговых правил в биатлоне в целом, посетить этот портал».

«При желании информаторы могут оставаться анонимными в системе, а также общаться с комиссией через защищенный почтовый ящик. Только комиссия может получить доступ к системе для информаторов. Никакие другие сотрудники, должностные лица или члены IBU не смогут получить доступ к системе или любой информации, содержащейся в ней», — подчеркнула собеседница ТАСС. Пахноцкая является руководителем группы Совета Европы по защите осведомителей, информирующих о допинговых нарушениях в спорте.

В ноябре 2018 года IBU организовал независимую комиссию по расследованию обвинений для расследования заявлений о прошлых неправомерных действиях в IBU, а также для выявления и предотвращения любых дальнейших неправомерных действий. Комиссия полностью независима от IBU.

Комиссия также проводит полное и беспрепятственное расследование всех антидопинговых, этических и других дисциплинарных вопросов и вопросов соблюдения законодательства, возникающих в ходе расследования, проводимого Всемирным антидопинговым агентством и различными национальными и международными правоохранительными органами.

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