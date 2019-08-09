Портал комиссии IBU, борющейся с допингом, стал доступен для русскоязычных осведомителей

Источник: РИА "Новости"

«Внешняя независимая комиссия IBU, расследующая заявления о прошлых нарушениях в этой организации, использует конфиденциальный веб-портал для осведомителей, который помогает в проведении расследований, — сказала Пахноцкая. — Изначально портал был доступен на английском и немецком языках, но теперь появилась русскоязычная версия. Комиссия призывает каждого, кто располагает какой-либо информацией, имеющей отношение к этим расследованиям или другим нарушениям антидопинговых правил в биатлоне в целом, посетить этот портал».

«При желании информаторы могут оставаться анонимными в системе, а также общаться с комиссией через защищенный почтовый ящик. Только комиссия может получить доступ к системе для информаторов. Никакие другие сотрудники, должностные лица или члены IBU не смогут получить доступ к системе или любой информации, содержащейся в ней», — подчеркнула собеседница ТАСС. Пахноцкая является руководителем группы Совета Европы по защите осведомителей, информирующих о допинговых нарушениях в спорте.

В ноябре 2018 года IBU организовал независимую комиссию по расследованию обвинений для расследования заявлений о прошлых неправомерных действиях в IBU, а также для выявления и предотвращения любых дальнейших неправомерных действий. Комиссия полностью независима от IBU.