Шипулин заявил, что СБР запугивает биатлонистов в истории с подписанием контрактов

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В четверг исполнительный директор СБР Сергей Голиков провел встречу с мужской сборной страны, на которой трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов в очередной раз заявил о нежелании подписывать контракт с организацией. Недовольство условиями соглашения высказали его партнеры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, которые уже подписали документ. В контракте прописаны обязанности сторон, которые предполагают выплату спортсмену бонусов за высокие результаты. Подписавший контракт биатлонист, в свою очередь, должен выполнять обязательства СБР перед спонсорами.

«Ситуация и так непростая, а руководство СБР изо дня в день ее только усугубляет, в том числе не всегда корректными высказываниями в СМИ, — заявил Шипулин. — Сразу скажу, что в этой ситуации я полностью на стороне спортсменов и хочу их поддержать. Думаю, что решение Александра не подписывать контракт сразу, а вступить в переговоры, показало всем остальным ребятам, что они могли допустить ошибку, согласившись на изначально предложенные условия. Я бы не стал ситуацию называть мятежом, Логинов поступает абсолютно грамотно, отстаивая свои права».

«Руководство СБР просто-напросто угрожает ребятам: “не подпишешь — не будешь выступать”. Парней просто запугивают. Это низко и отвратительно. Молодые ничего ответить не могут, а опытные ребята, конечно, сопротивляются», — добивал он.