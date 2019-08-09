Исполнительный директор СБР: С Логиновым не договорились по контракту

Источник: Спорт РИА Новости

Голиков обсудил со спортсменами ситуацию, возникшую с договорами. Большинство биатлонистов контракты подписали, тем не менее сейчас многие из них выразили недовольство условиями. Лидер сборной России Александр Логинов по-прежнему отказывается подписывать свой договор с СБР. По словам исполнительного директора союза, ситуацию следует толковать исключительно в юридическом смысле.

«Резюме по итогам встречи со спортсменами и тренерами таково — первое: мы действуем в соответствии с договоренностями, то есть сугубо в юридическом плане. Итак, есть спортсмены, которые подписали договоры. Их большинство. Соответственно, обе стороны, спортсмен и СБР, обязаны соблюдать условия договора. Логично, не так ли? Это даже не просто логично, а так гласит закон», — заявил Голиков.

«Второе: есть (биатлонист) не подписавший договор, в данном случае Александр Логинов. Значит, если договор не подписан, то ни одна из сторон другой стороне ничего не должна. То есть Логинов ничего не должен СБР, а мы ничего не должны Логинову. Это же нормально, так? Поэтому дальше мы действуем в соответствии с текущей ситуацией. Тот, кто подписал, должен выполнять договоренности, а с Логиновым мы не договорились. Ну, ничего страшного, живем дальше», — продолжил собеседник агентства.

«Третье: кто-то не согласен с условиями договора. При этом он его подписал. Что ж, тот, кто не согласен, кто хочет откорректировать договор может приехать ко мне в офис СБР. Мы обсудим, и, вполне возможно, какие-то корректировки внесем в договор. Правда, они его читали с февраля, понимаете, какая картина? Я в феврале разослал проект договора, а сейчас уже август. Спрашивается, почему они так долго думали? В итоге они договоры подписали, а теперь сказали, что не согласны. Это странно», — подчеркнул Голиков.