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9 августа, источник: Спорт РИА Новости

Исполнительный директор СБР: С Логиновым не договорились по контракту

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Денис Косинов. Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков подтвердил РИА Новости, что Александр Логинов отказался подписывать договор в редакции, предложенной союзом, и подвел итоги встречи со спортсменами и тренерами сборной России, прошедшей во время сбора команды в Сочи.

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Источник: Спорт РИА Новости

Голиков обсудил со спортсменами ситуацию, возникшую с договорами. Большинство биатлонистов контракты подписали, тем не менее сейчас многие из них выразили недовольство условиями. Лидер сборной России Александр Логинов по-прежнему отказывается подписывать свой договор с СБР. По словам исполнительного директора союза, ситуацию следует толковать исключительно в юридическом смысле.

«Резюме по итогам встречи со спортсменами и тренерами таково — первое: мы действуем в соответствии с договоренностями, то есть сугубо в юридическом плане. Итак, есть спортсмены, которые подписали договоры. Их большинство. Соответственно, обе стороны, спортсмен и СБР, обязаны соблюдать условия договора. Логично, не так ли? Это даже не просто логично, а так гласит закон», — заявил Голиков.

«Второе: есть (биатлонист) не подписавший договор, в данном случае Александр Логинов. Значит, если договор не подписан, то ни одна из сторон другой стороне ничего не должна. То есть Логинов ничего не должен СБР, а мы ничего не должны Логинову. Это же нормально, так? Поэтому дальше мы действуем в соответствии с текущей ситуацией. Тот, кто подписал, должен выполнять договоренности, а с Логиновым мы не договорились. Ну, ничего страшного, живем дальше», — продолжил собеседник агентства.

«Третье: кто-то не согласен с условиями договора. При этом он его подписал. Что ж, тот, кто не согласен, кто хочет откорректировать договор может приехать ко мне в офис СБР. Мы обсудим, и, вполне возможно, какие-то корректировки внесем в договор. Правда, они его читали с февраля, понимаете, какая картина? Я в феврале разослал проект договора, а сейчас уже август. Спрашивается, почему они так долго думали? В итоге они договоры подписали, а теперь сказали, что не согласны. Это странно», — подчеркнул Голиков.

«Четвертое: если им не нравятся договоры, которые они подписали, то могут приехать и расторгнуть. Скажу так: я спокойно расторгну договор с кем угодно. Пусть приезжают. Только не всем колхозом, а каждый лично. Всё расторгнем, какие проблемы? Никаких проблем. А шума в прессе очень много», — заключил исполнительный директор СБР.

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