Шипулин — о контрактах. За себя или за того парня?

Источник: Спорт-Экспресс

Олимпийский чемпион и кандидат в депутаты Госдумы вступился за бывших партнеров по сборной.

История с контрактом между Союзом биатлонистов России и Александром Логиновым, который спортсмен подписывать отказывается, получила неожиданное продолжение.

Утром вице-президент СБР Алексей Нуждов рассказал ТАСС о встрече исполнительного директора организации Сергея Голикова с биатлонистами мужской сборной, состоявшейся на сборе в Сочи.

Александр Логинов в очередной раз заявил о нежелании подписывать контракт с организацией. Недовольство условиями соглашения высказали его партнеры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, ранее подписавшие документ.

«Исполнительный директор СБР выслушал претензии спортсменов, которые касаются ряда пунктов контракта. Об итогах встречи он доложит на заседании правления, которое состоится в течение двух недель. Мы продолжим переговоры со спортсменами, надеемся, что в итоге нам удастся достигнуть взаимопонимания», — сказал Нуждов.

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Ближе к вечеру в ТАСС появилось заявление многолетнего лидера российского биатлона Антона Шипулина, который завершил карьеру в декабре прошлого года.

«Ситуация и так непростая, а руководство СБР изо дня в день ее только усугубляет, в том числе не всегда корректными высказываниями в СМИ, — говорится в заявлении Шипулина. — Сразу скажу, что в этой ситуации я полностью на стороне спортсменов и хочу их поддержать. Думаю, что решение Александра не подписывать контракт сразу, а вступить в переговоры, показало всем остальным ребятам, что они могли допустить ошибку, согласившись на изначально предложенные условия. Я бы не стал ситуацию называть мятежом, Логинов поступает абсолютно грамотно, отстаивая свои права. Руководство СБР просто-напросто угрожает ребятам: «не подпишешь — не будешь выступать». Парней просто запугивают. Это низко и отвратительно. Молодые ничего ответить не могут, а опытные ребята, конечно, сопротивляются.

Грубо говоря, составлен так, как будто СБР хочет из спортсменов сделать своих рабов. Союз является общественной организацией, сотрудничество между которой и второй стороной должно быть взаимовыгодным. А этот вариант учитывает интересы только СБР. Они хотят контролировать даже переговоры биатлонистов с потенциальными спонсорами.

Необходимо разработать модель контракта, которая устроила бы все стороны и справедливо учитывала интересы и спортсменов, и союза. Кто является основным носителем рекламы? Спортсмены. Именно их в 95% случаев показывают по телевидению и приглашают на мероприятия, именно из-за спортсменов спонсоры приходят в биатлон, руководство СБР почему-то об этом забывает".

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История с контрактами тянется с начала лета. Сначала обсуждалось нежелание Евгения Гараничева подписывать соглашение, условия которого спортсмены считают невыгодными для себя. Позже, когда Гараничев «сдался», выяснилось, что контракт отказывается заключать и лидер мужской команды Александр Логинов.

Руководители СБР, включая президента организации Владимира Драчева, комментируя сложившуюся ситуацию, используют максимально корректные и обтекаемые фразы «мы работаем» и «мы в диалоге», «есть нюансы и моменты, которые нужно обсудить и обговорить». Все надеются, что к началу соревновательного сезона, до которого еще три с половиной месяца, компромисс все же будет найден. Запугиваний и угроз на публике никто не слышал. Но кто знает, может быть, шантаж, о котором говорит Шипулин происходит за закрытыми дверьми.

Рассуждать о том, кто прав, а кто не очень в этой истории можно бесконечно долго. Можно понять и руководство СБР, которое старается привлечь дополнительные к бюджетным средства, и спортсменов, которые, добиваясь результатов за счет собственных усилий и здоровья, хотят заработать больше. Правда у каждого будет своя. Невозможно судить о том, действительно ли условия контрактов являются «рабскими» для спортсменов, не зная точных цифр и всех деталей. Да и о риторике обеих сторон в ходе диалоге пока составить полноценное представление крайне сложно.

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Контрактная сага длится уже не первый месяц, и Шипулин решил вступиться за бывших товарищей. За годы спортивной карьеры у Антона действительно сложился имидж борца за справедливость. И в ситуация с контрактами для ребят из сборной он выступил вполне в своем духе.