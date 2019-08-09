Шипулин — о контрактах. За себя или за того парня?
Олимпийский чемпион и кандидат в депутаты Госдумы вступился за бывших партнеров по сборной.
Олимпийский чемпион и кандидат в депутаты Госдумы вступился за бывших партнеров по сборной.
Олимпийский чемпион и кандидат в депутаты Госдумы вступился за бывших партнеров по сборной.
История с контрактом между Союзом биатлонистов России и Александром Логиновым, который спортсмен подписывать отказывается, получила неожиданное продолжение.
Утром
Александр Логинов в очередной раз заявил о нежелании подписывать контракт с организацией. Недовольство условиями соглашения высказали его партнеры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, ранее подписавшие документ.
«Исполнительный директор СБР выслушал претензии спортсменов, которые касаются ряда пунктов контракта. Об итогах встречи он доложит на заседании правления, которое состоится в течение двух недель. Мы продолжим переговоры со спортсменами, надеемся, что в итоге нам удастся достигнуть взаимопонимания», — сказал Нуждов.
Ближе к вечеру в ТАСС появилось заявление многолетнего лидера российского биатлона Антона Шипулина, который завершил карьеру в декабре прошлого года.
«Ситуация и так непростая, а руководство СБР изо дня в день ее только усугубляет, в том числе не всегда корректными высказываниями в СМИ, — говорится в заявлении Шипулина. — Сразу скажу, что в этой ситуации я полностью на стороне спортсменов и хочу их поддержать. Думаю, что решение Александра не подписывать контракт сразу, а вступить в переговоры, показало всем остальным ребятам, что они могли допустить ошибку, согласившись на изначально предложенные условия. Я бы не стал ситуацию называть мятежом, Логинов поступает абсолютно грамотно, отстаивая свои права. Руководство СБР
Грубо говоря, составлен так, как будто СБР хочет из спортсменов сделать своих рабов. Союз является общественной организацией, сотрудничество между которой и второй стороной должно быть взаимовыгодным. А этот вариант учитывает интересы только СБР. Они хотят контролировать даже переговоры биатлонистов с потенциальными спонсорами.
Необходимо разработать модель контракта, которая устроила бы все стороны и справедливо учитывала интересы и спортсменов, и союза. Кто является основным носителем рекламы? Спортсмены. Именно их в 95% случаев показывают по телевидению и приглашают на мероприятия, именно
История с контрактами тянется с начала лета. Сначала обсуждалось нежелание Евгения Гараничева подписывать соглашение, условия которого спортсмены считают невыгодными для себя. Позже, когда Гараничев «сдался», выяснилось, что контракт отказывается заключать и лидер мужской команды Александр Логинов.
Руководители СБР, включая президента организации Владимира Драчева, комментируя сложившуюся ситуацию, используют максимально корректные и обтекаемые фразы «мы работаем» и «мы в диалоге», «есть нюансы и моменты, которые нужно обсудить и обговорить». Все надеются, что к началу соревновательного сезона, до которого еще три с половиной месяца, компромисс все же будет найден. Запугиваний и угроз на публике никто не слышал. Но кто знает, может быть, шантаж, о котором говорит Шипулин происходит за закрытыми дверьми.
Рассуждать о том, кто прав, а кто не очень в этой истории можно бесконечно долго. Можно понять и руководство СБР, которое старается привлечь дополнительные к бюджетным средства, и спортсменов, которые, добиваясь результатов за счет собственных усилий и здоровья, хотят заработать больше. Правда у каждого будет своя. Невозможно судить о том, действительно ли условия контрактов являются «рабскими» для спортсменов, не зная точных цифр и всех деталей. Да и о риторике обеих сторон в ходе диалоге пока составить полноценное представление крайне сложно.
Контрактная сага длится уже не первый месяц, и Шипулин решил вступиться за бывших товарищей. За годы спортивной карьеры у Антона действительно сложился имидж борца за справедливость. И в ситуация с контрактами для ребят из сборной он выступил вполне в своем духе.
Олимпийский чемпион-2014 в эстафете завершил спортивную карьеру в декабре 2018 года, выступив на Рождественской гонке.
В январе 2019-го появилась информация о том, что Шипулин может уйти в политику и стать депутатом Госдумы.
В мае Шипулин набрал 80% голосов в праймериз «Единой России» на довыборы в Госдуму РФ по Серовскому одномандатному округу. Выборы состоятся 8 сентября.