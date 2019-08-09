Исполнительный директор СБР назвал размер призовых за победу на этапе КМ

Голиков уточнил детали контрактов, которые руководство СБР предложило спортсменам на сезон-2019/20. Большинство биатлонистов мужской сборной России подписали договоры, но теперь выражают недовольство условиями соглашений. Лидер национальной команды Александр Логинов отказался подписывать договор.

«По сравнению с нынешними контрактами в прежних не было только одного — не было указано, какие конкретно суммы получают спортсмены за призовые места на этапах Кубка мира. Мы сделали шаг навстречу спортсменам исключительно в целях прозрачности, чтобы они понимали, сколько они получат в конце сезона за хорошие результаты. Эти суммы прописали. Не знаю, много это или мало, каждый судит по себе, но я не выдам большой тайны, если скажу, что за победу на этапе Кубка мира СБР обязуется выплатить 150 тысяч рублей», — заявил исполнительный директор СБР.

«IBU платит примерно в семь раз больше. Ну так у нас денег сейчас почти нет, сами знаете, какая финансовая ситуация сложилась в СБР не по нашей вине. Другой вопрос, что если мы что-то пообещали, то точно заплатим. Задают спортсмены вопрос: а откуда у вас деньги? Я отвечаю: мы с Алексеем Викторовичем (Нуждовым, первым вице-президентом СБР) скинемся, достанем. Один из левого кармана, другой из правого по три миллиона, и шесть миллионов призовых заплатим. Это наш пролетарский ответ», — продолжил собеседник агентства.

По мнению Голикова, у биатлонистов сборной России завышенные требования.