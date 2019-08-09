Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
23Рецепт побед Валерия Газзаева
12Артемий Панарин и Алиса Знарок: лавстори
9 августа, источник: Спорт РИА Новости

Исполнительный директор СБР назвал размер призовых за победу на этапе КМ

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Денис Косинов. Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков заявил РИА Новости, что в контракте между союзом и биатлонистами точно указан размер призовых, чего не было в предыдущие годы.

Наверх

Голиков уточнил детали контрактов, которые руководство СБР предложило спортсменам на сезон-2019/20. Большинство биатлонистов мужской сборной России подписали договоры, но теперь выражают недовольство условиями соглашений. Лидер национальной команды Александр Логинов отказался подписывать договор.

«По сравнению с нынешними контрактами в прежних не было только одного — не было указано, какие конкретно суммы получают спортсмены за призовые места на этапах Кубка мира. Мы сделали шаг навстречу спортсменам исключительно в целях прозрачности, чтобы они понимали, сколько они получат в конце сезона за хорошие результаты. Эти суммы прописали. Не знаю, много это или мало, каждый судит по себе, но я не выдам большой тайны, если скажу, что за победу на этапе Кубка мира СБР обязуется выплатить 150 тысяч рублей», — заявил исполнительный директор СБР.

«IBU платит примерно в семь раз больше. Ну так у нас денег сейчас почти нет, сами знаете, какая финансовая ситуация сложилась в СБР не по нашей вине. Другой вопрос, что если мы что-то пообещали, то точно заплатим. Задают спортсмены вопрос: а откуда у вас деньги? Я отвечаю: мы с Алексеем Викторовичем (Нуждовым, первым вице-президентом СБР) скинемся, достанем. Один из левого кармана, другой из правого по три миллиона, и шесть миллионов призовых заплатим. Это наш пролетарский ответ», — продолжил собеседник агентства.

По мнению Голикова, у биатлонистов сборной России завышенные требования.

«У наших спортсменов почему-то очень завышенные требования. Пусть они себя сравнят с (Мартеном) Фуркадом и Йоханессом Бё. Я уж не говорю о том, что в сборной Франции, кроме четырех лидеров во главе с Фуркадом, есть пятый и шестой номера. Они во Франции вообще ничего не получают, а у нас пятый-шестой номера хотят примерно как Фуркад. Я не против. Пусть выиграют хотя бы одну гонку на этапе Кубка мира и тогда получат серьезную сумму. Но пока они занимают 40-е места, думаю, с деньгами у них будет туго», — подчеркнул Голиков.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Роскошная и требовательная подруга Пауло Дибалы (фото)
Тайсон признался, что использовал мочу своих детей для допинг-тестов
У Дзюбы гол плюс пас. «Зенит» победил «Динамо»
Россия выиграла у Канады в финале Кубка Глинки/Гретцки
Сборная колонии с Кокориным и Мамаевым обыграла клуб ПФЛ
«Краснодар» целый тайм играл вдесятером, но победил «Рубин»
«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с разгрома «Вест Хэма»
Сыграть на максимуме. Волейболисты сборной России в шаге от ОИ
Дубль Фамейе принес «Оренбургу» ничью в матче с «Тамбовом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь