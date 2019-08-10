Исполнительный директор СБР: Шипулин не читал договор, который он критикует

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее стало известно, что биатлонист Александр Логинов на данный момент не заключил договор с СБР. Шипулин заявил, что в этой ситуации он полностью на стороне спортсменов, назвал договор, предложенный Союзом биатлонистов России, рабским и подчеркнул, что на месте членов сборной не стал бы подписывать такой контракт. По мнению Голикова, заявление Шипулина безосновательно.

«Шипулин, конечно, уважаемый спортсмен. Но он договор-то не читал. Даже те спортсмены, которые подписали, не читали договор. А Шипулин тем более. К сожалению. Я к Антону отношусь с уважением, но диалог должен быть конструктивным. Еще раз подчеркну, любой спортсмен сборной может приехать в СБР и конструктивно обсудить условия. Можно изменить договор! Они мне на собрании говорят: “А вот это и это нам не нравится”. Я говорю: “Согласен, меняем.” Я согласен, понимаете? А они продолжают тему развивать. Бабиков, Гараничев, другие», — сказал РИА Новости исполнительный директор СБР.

«Я говорю: “Что вы мне рассказываете, ребята? Я же согласен. От вас требуется написать, как это делается при работе над любым договором — предлагаю изложить пункт такой-то в следующей редакции. И дальше свою редакцию”. Вот что они должны были написать», — добавил Голиков.

По словам исполнительного директора СБР, на встрече с биатлонистами он соглашался с десятком их предложений, а с двумя не соглашался, но конструктивного обсуждения спорных пунктов не получилось.