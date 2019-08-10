Логинов против СБР: лидер сборной не подписывает контракт

Источник: РИА "Новости"

Александр Логинов 9 августа в очередной раз отказался подписывать договор с Союзом биатлонистов России, проведя переговоры в офисе организации с ее исполнительным директором.

Спортсмен имеет разногласия с Союзом по вопросам размещения спонсорских логотипов. Также Логинову непонятно, сколько денег за это будет получать он сам, а сколько СБР.

Помимо этого Александр негативно высказался об обеспечении и логистике на сборах национальной команды. Его поддержали и другие партнеры по сборной — Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков. Но при этом все трое ранее контракты с СБР все-таки подписали.

Руководство Союза просто-напросто угрожает ребятам: «Не подпишешь — не будешь выступать». Парней просто запугивают. Это низко и отвратительно. Молодые ничего ответить не могут, а опытные ребята, конечно, сопротивляются. Антон Шипулин завершивший карьеру российский биатлонист

По словам олимпийского чемпиона, СБР каждый день ухудшает и без того удручающую ситуацию.

«Кто является основным носителем рекламы? Спортсмены. Именно их в 95% случаев показывают по телевидению и приглашают на мероприятия. Именно из-за спортсменов спонсоры приходят в биатлон. Руководство СБР почему-то об этом забывает», — подчеркивает Шипулин.

Не остался в стороне и вездесущий великий Александр Тихонов. Он, к слову, критикует каждое руководство СБР, которое приходило в организацию после его правления. Нынешний глава Союза Владимир Драчев в очередной раз стал мишенью для критики со стороны Тихонова.

«Прорыв Логинова в прошлом сезоне позволил нашей команде не остаться без медалей на чемпионате мира, а заодно спасти Драчева и его команду от позора. Так сейчас вместо благодарности Саша получает через СМИ угрозы быть изгнанным из команды, — обрисовывает ситуацию четырехкратный олимпийский чемпион.

Пока лейтмотив СБР выглядит следующим образом: в ответ на коллективное письмо биатлонистов, в котором они требуют предоставить лучшие места экипировки и амуниции под личных спонсоров, в Союзе отвечают, что в таком случае контракт с атлетами будет разорван.

По заявлению главы тренерского совета СБР Евгения Редькина, если Логинов не подпишет договор с организацией, то не сможет выступать в сезоне-2019/20. 29 июля он же посоветовал Логинову, (цитата) «не выпендриваться».

Зачем СБР очередной конфликт — совершенно непонятно. Денег из Центра спортивной подготовки сборных команд России на биатлон всегда выделялось изрядно, эскалация скандала кроме имиджевых потерь не несет ничего. В случае разрыва контракта с Логиновым, СБР и первая сборная лишаются медалей Кубка и чемпионата мира, а получают абсолютно нездоровую атмосферу внутри коллектива, новую огромную порцию критики со стороны СМИ и болельщиков.

Понятна ли позиция Логинова? Скорее, да. Лидер сборной, обладатель наибольшего количества попаданий на пьедестал в прошлом сезоне и, объективно, главная надежда на сезон предстоящий. Имеет ли он право на выгодные коммерческие условия? Безусловно.

Надо понимать, что коллег по сборной Логинов своим желанием больше заработать не подставляет, не обкрадывает. Он сильнее остальных, у него наивысшие шансы на лучший результат, за его спиной допинговая дисквалификация — логично, что из всей этой каши биатлонист хочет выйти в самом выгодном положении.

За сезон-2018/19 Логинов только призовыми заработал 12 226 303 рубля, что сравнимо с призовыми всей (!) остальной мужской частью сборной России.

Главное, что нужно вынести из этого рекламного коллапса, — нахождение всего российского биатлона на краю пропасти. Даже при условии, что конфликт разрешится мировой, уже сейчас, на сборах, спортсмены проводят подготовку к сезону в напряжении не столько физическом, сколько психоэмоциональном.

Сторонам необходимо прийти к консенсусу как можно скорее. СБР уже потерял бесчисленное количество классных спортсменов, ушедших в другие сборные, из-за своих принципов и «несгибаемой воли».

Если он потеряет еще и Логинова, вполне возможно, появятся мысли о роспуске и профнепригодности нынешнего руководства самой организации.

Заседание правления СБР состоится в течение двух недель, пока же обе стороны «думают». От этих дум, с высокой долей вероятности, зависит будущее российского биатлона.