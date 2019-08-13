Союз биатлонистов России потратил 62 миллиона рублей на сборную в сезоне-2018/19

Источник: РИА "Новости"

Годовой бюджет СБР — 116 миллионов рублей после удержания налогов, расходы примерно такие же.

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Остальные расходы СБР:

• Премиальные спортсменам за выступления на международных стартах в зависимости от успехов — 6 млн. Доля Александра Логинова отсюда по расчетам СБР — 1,6 млн.

• Зарплата сотрудников офиса, которые работают на команду (вроде начальника Дмитрия Рочева или менеджера Екатерины Боярских) — 10 млн.

• Непредвиденные расходы. Кейс с австрийской полицией в декабре стоил 14 тысяч евро (1 млн рублей) — деньги ушли на адвокатов.

• 16,7 млн уже удержал IBU в рамках восстановления, еще около 16 млн СБР отдаст до октября — это расплата за допинговое прошлое нашего биатлона (Екатерина Юрьева, Ирина Старых, Александр Логинов, екатерина Глазырина).

Источник: sports.ru

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