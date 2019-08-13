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13:08 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси назвала состав на летний ЧМ по биатлону в «Раубичах»

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси назвала состав на летний чемпионат мира по биатлону, который с 21 по 25 августа примет спорткомплекс «Раубичи», сообщили БЕЛТА в федерации этого вида спорта.

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Источник: РИА "Новости"

В соревнованиях среди женщин выступят Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина и Елена Кручинкины.

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В мужском турнире на старт выйдут Роман Елетнов, Антон Смольский, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Виктор Кривко.

В юниорскую команду вошли Наталья Карницкая, Карина Ануфриенко, Алина Пильчук, Дарья Кудаева, Арина Яборова и Анна Мусатова, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов, Роман Чепыжов, Кирилл Тюрин, Александр Мацкевич, Илья Авсеенко и Степан Данилов.

Национальная команда Беларуси завершает сбор в Антхольце и вернется в Минск 21 августа.

Ранее спорткомплекс «Раубичи» принимал три чемпионата мира по классическому биатлону, а в 1999 году состоялся мировой форум по летнему биатлону.

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