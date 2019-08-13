Сборная Беларуси назвала состав на летний ЧМ по биатлону в «Раубичах»

В соревнованиях среди женщин выступят Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина и Елена Кручинкины.
В мужском турнире на старт выйдут Роман Елетнов, Антон Смольский, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Виктор Кривко.
В юниорскую команду вошли Наталья Карницкая, Карина Ануфриенко, Алина Пильчук, Дарья Кудаева, Арина Яборова и Анна Мусатова, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов, Роман Чепыжов, Кирилл Тюрин, Александр Мацкевич, Илья Авсеенко и Степан Данилов.
Национальная команда Беларуси завершает сбор в Антхольце и вернется в Минск 21 августа.
Ранее спорткомплекс «Раубичи» принимал три чемпионата мира по классическому биатлону, а в 1999 году состоялся мировой форум по летнему биатлону.