Сборная Беларуси назвала состав на летний ЧМ по биатлону в «Раубичах»

Сборная Беларуси назвала состав на летний ЧМ по биатлону в «Раубичах»

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси назвала состав на летний чемпионат мира по биатлону, который с 21 по 25 августа примет спорткомплекс «Раубичи», сообщили БЕЛТА в федерации этого вида спорта.