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13 августа, источник: Sport24

«Ситуация с Логиновым — позор. Найду ему лыжи, патроны и ботинки». Тихонов раскритиковал боссов СБР

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал расходы СБР. Также Тихонов не оставил в стороне ситуацию с отказом лидера мужской сборной России Александра Логинова подписывать контракт с СБР.

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Источник: РИА "Новости"

«Могу сказать, что это безголовое правление СБР, ничего умного и разумного они придумать не смогут. Спонсоров нет, уволили Опенкова, практически последнего профессионала, остался только Дима Рочев и Ольга Подзолкова. Всех остальных поувольняли, потому что нет ни копейки денег на зарплату. Зато Драчев, говорят, летал за деньги СБР бизнес-классом. Один скандал за другим, уже возмущаются все регионы, регистрации нет, они же должны два раза в год собирать Совет, делать протокол и отправлять в Минюст. Но уже два года они ни разу не собирались, теперь они просто нелегитимны, Минюст их просто закроет как общественную организацию. Председателем тренерского совета назначили Редькина, но председателя же выбирает тренерский совет! Это абсолютная безголовость. Ситуация с Логиновым — это позор! Он лидер команды, с ним надо было хотя бы поговорить по-человечески. Саша замкнут по характеру, своеобразный парень, но найдите же вы подход. Мы с Александром Михайловичем Кравцовым поддерживали Логинова, не дали парню потухнуть. Он молодец, выдержал, стал лидером сборной. Они к нему не имеют никакого отношения, он с ними не тренируется! Спас своими результатами сезон, а они пытаются его как-то наклонить. Да отдайте ему все! Говорят, что не дадут лыжи. Мы найдем ему и лыжи, и ботинки, и патроны!» — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Федоровым.

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