Заявки на летний ЧМ по биатлону в «Раубичах» подали 27 национальных федераций

Источник: РИА "Новости"

В списках много известных атлетов: Тимофей Лапшин, Анна Фролина, Андрей Расторгуев, Екатерина Глазырина, Лариса Куклина, Красимир Анев, Валентина и Вита Семеренко, Сергей Семенов и другие.

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Как отметили в оргкомитете, в летнем чемпионате мира примут участие команды из стран, где биатлон только развивается: Греции, Турции и Монголии. Всего планируют выступить среди взрослых и юниоров 116 биатлонисток и 141 биатлонист.

В спорткомплексе продолжается активная подготовка к предстоящим стартам. К примеру, установлена дополнительная бронированная кабина для ТВ-трансляций, которая позволит улучшить телевизионную картинку на стрелковых позициях.