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14 августа, источник: БЕЛТА

«Беларусь 5» покажет чемпионат мира по летнему биатлону

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все события чемпионата мира по летнему биатлону, который пройдет с 23 по 25 августа в «Раубичах», покажут в прямом эфире спортивные каналы Белтелерадиокомпании «Беларусь 5» и «Беларусь 5. Интернет». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

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На время соревнований в «Раубичах» будет расположена выездная студия «Беларусь 5», где будут работать спортивные комментаторы телеканала вместе с приглашенными экспертами и известными биатлонистами. Зрители увидят в деталях все события грандиозных соревнований: от ярких волнительных стартов до церемоний награждения победителей.

23 августа в 10.00 откроет соревновательный день для зрителей спортивного телеканала медиахолдинга специальное «Превью», после которого суперспринтом среди юниоров стартует сама квалификация чемпионата мира по летнему биатлону. Юниорки начнут квалифицироваться в этой же дисциплине в 11.05. Болельщики увидят гонки в прямом эфире «Беларусь 5», как и квалификацию в суперспринте среди мужчин и женщин — в 12.50 и 13.25 соответственно. 23 августа состоятся финалы в этом виде: в 15.00 и 15.35 на трассу выйдут лучшие юниоры и юниорки. А в 17.00 и 17.35 в решающих заездах в суперспринте будут состязаться мужчины и женщины.

24 августа в 10.05 зрителей снова ожидает «Превью», после которого на спринт выйдут юниоры. Следом в 13.05 по традиции стартуют в том же виде юниорки. Спринт среди мужчин начнется в 15.50, а женщины расчехлят свои винтовки в 17.50. В воскресенье, 25 августа, «Превью» начнется в 10.35. Гонка преследования среди юниоров стартует в 11.05, а среди юниорок — в 13.05. Завершат чемпионат мира по летнему биатлону соревнования в пасьюте у мужчин в 15.35 и у женщин — в 17.20.

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