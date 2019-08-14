«Беларусь 5» покажет чемпионат мира по летнему биатлону

На время соревнований в «Раубичах» будет расположена выездная студия «Беларусь 5», где будут работать спортивные комментаторы телеканала вместе с приглашенными экспертами и известными биатлонистами. Зрители увидят в деталях все события грандиозных соревнований: от ярких волнительных стартов до церемоний награждения победителей.

23 августа в 10.00 откроет соревновательный день для зрителей спортивного телеканала медиахолдинга специальное «Превью», после которого суперспринтом среди юниоров стартует сама квалификация чемпионата мира по летнему биатлону. Юниорки начнут квалифицироваться в этой же дисциплине в 11.05. Болельщики увидят гонки в прямом эфире «Беларусь 5», как и квалификацию в суперспринте среди мужчин и женщин — в 12.50 и 13.25 соответственно. 23 августа состоятся финалы в этом виде: в 15.00 и 15.35 на трассу выйдут лучшие юниоры и юниорки. А в 17.00 и 17.35 в решающих заездах в суперспринте будут состязаться мужчины и женщины.