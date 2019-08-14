Логинов против СБР. Контрактный конфликт выходит на новый уровень

Источник: AFP 2019

Самая громкая история нынешнего лета в российском биатлоне — контракты спортсменов национальной команды. Лидер мужской сборной Александр Логинов договор с Союзом биатлонистов России так и не подписал. Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков также готовы присоединиться к «бунту». На минувшей неделе с четверкой встречался исполнительный директор СБР Сергей Голиков, но к конкретным результатам переговоры не привели. Сезон все ближе, и вялотекущий конфликт может обернуться взрывом. По информации «СЭ», Логинов в ближайшее время готовит заявление, в котором изложит все претензии к работодателям. А их, судя по всему, накопилось немало. И пресловутый контракт — только повод для того, чтобы все недовольство вырвалось наружу.

Протест не против рекламы, а материальной ситуации

Есть мнение, что камнем преткновения при подписании контракта стали рекламные места на форме и винтовке спортсменов. Якобы СБР хочет забрать больше места для собственных спонсоров, а Логинов и Ко борются за своих рекламодателей. А площади для наклеек и нашивок, ко всему прочему, ограничены регламентом IBU.

Правление СБР

Однако, как стало известно «СЭ», разногласия спортсменов и федерации куда глубже, чем торг вокруг рекламных площадей. И представлять бунтарей как толпу эгоистов, желающих урвать у федерации лишний кусок, не совсем верно. Обиды копились много лет, а ситуация с материально-техническим обеспечением команды со временем становится все хуже.

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— Это неправда, что спортсменам мало денег, — заявил источник «СЭ». — От СБР никто лишней копейки не требует, просят просто не мешать зарабатывать. Хотя, например, премиальные не платят — а смысл тогда подписывать договор, тем более на таких условиях? Обязанностей у спортсменов прибавилось, они должны согласовывать всех спонсоров с СБР, раньше это было их личное дело.

— Многое из того, что в прошлом сезоне федерация взяла на себя в части логистики и обеспечения, осталось на бумаге. Раньше на сборе было три машины — теперь приезжает одна. В Финляндии в прошлом году в столовую приходилось ездить черт знает куда. От года к году ситуация со сборами становится все хуже. У спортсменов первоначально хотели забрать сбор в среднегорье за границей, представив это как нежелание ехать тренироваться в Тюмень — а без сборов в горах сложно набрать нормальную форму, это важная часть подготовки. Все это вызывает недовольство у биатлонистов, которые застали лучшие времена, — отметил собеседник «СЭ».

У Логинова есть основания выступать

Нынешний конфликт вредит всем. Спортсменам надо тренироваться, СБР — завоевывать репутацию успешных реформаторов. Совсем недавно казалось, что чиновникам почти удалось убедить биатлонистов — в какой-то момент Логинов остался последним, не подписавшим договор. Но, судя по всему, недовольных на самом деле гораздо больше, и Логинов просто стал их лидером. Вообще, российские биатлонисты никогда не отличалась привередливостью, но об ухудшении обеспечения на условиях анонимности сегодня говорят многие из них.

Александр Логинов | Источник: Спорт-Экспресс

Логинова в ситуации бодания с СБР можно понять. Во время дисквалификации ему помогала не федерация, а в основном Тюмень и личные спонсоры. Он — единственный в мужской команде, результатами которых может гордиться любой российский болельщик. А ведь можно вспомнить саму дисквалификацию — Мартен Фуркад и Ко настойчиво требовали, чтобы саратовец рассказал, откуда в его пробе появился ЭПО. Но Александр упорно молчит. А если бы решил рассказать — неизвестно, к каким последствиям бы это привело для нашего биатлона в целом.

Исполнительный директор организации Сергей Голиков предложил Логинову бегать в своей форме и на своих лыжах. И в такой ситуации совершенно не факт, что у Александра будут сложности. Насколько известно «СЭ», предложения у лидера сборной есть. Главное — чтобы на фоне конфликта ему все-таки дали выступать за сборную.

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bhg2FgCnzIN/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Александр (@aleksandr_loginov)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-13T14:00:34+00:00">Apr 13, 2018 at 7:00am PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

У Логинова есть вопросы к СБР и по поводу экипировки. Как говорит тот же источник, в последнее время у спортсмена есть проблемы с лыжами. На некоторых соревнованиях Александру приходилось бежать на лыжах Малышко. Вряд ли это все добавляет настроения спортсмену в нынешней непростой ситуации.

Мы должны раз и навсегда согласовать позиции

У СБР — своя правда. Вице-президент Союза Алексей Нуждов в интервью «СЭ» рассказал, что условия договоров основаны на международной практике, а обвинения спортсменов беспочвенны.

— Алексей Викторович, переговорный процесс с несколькими биатлонистами продолжается. Когда будет следующая встреча?

— Сейчас сборы идут, к спортсменам ездил Сергей Голиков, он выслушал их аргументы и скоро доложит ситуацию членам правления СБР. Правление решит, что делать. Межсборье будет скоро, все приедут в Москву. Мы открыты для контактов. Если спортсмены хотят поговорить — президент СБР и я готовы встретиться.

Алексей Нуждов | Источник: РИА

— В СМИ обсуждается проблема с рекламными местами. А есть другие вопросы, на которые жалуются биатлонисты?

— У каждого свои персональные проблемы. Идет рабочий процесс разрешения ситуации.

— Есть информация, что членам сборной не платят премиальные, есть трудности с материально-техническим обеспечением и логистикой.

— О каких премиальных идет речь? Есть призовые IBU, есть премиальные, заложенные в бюджете СБР. Вот эти шесть миллионов рублей относятся к сезону-2019/20. У нас не было контрактов в прошлом году. Непонятно, на каких юридических основаниях их выплачивать. Насчет логистики — вещи вкусовые. Вот в прошлом году много говорили насчет автобуса из Швеции в Норвегию. А когда разобрались — оказалось, что этот вариант был оптимален. В СБР можно много чего критиковать или говорить, что я не профессионал. Пусть так. Но что, Драчев — не профессионал, что ли? Или Чепиков, Тарасов?

— Ну вот есть, например, авторитетный в биатлоне человек Антон Шипулин, который говорит, что договор ставит спортсменов и федерацию в неравные условия.

— А договор по определению не может быть равным. Ни в одной стране такого нет, приоритет всегда у федерации. А в чем меряется равенство, в килограммах?

— В правах и обязанностях, наверное. Спортсмены, по словам Шипулина, оказываются в роли рабов.

— Это субъективный взгляд. Тогда уж тренеры у нас рабы, если рассуждать по логике Антона. У них меньше зарплаты. В нашем договоре условия ни грамма не хуже, чем в зарубежной практике. И что, Фуркад, Бе считают себя рабами?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BrUma7dgxzC/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BrUma7dgxzC/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BrUma7dgxzC/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Anton Shipulin (@anton_shipulin)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-13T09:06:44+00:00">Dec 13, 2018 at 1:06am PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

СБР открыт. И в финансовом смысле, бюджет опубликован, и в переговорном. Не сомневаюсь, мы договоримся. Просто это все надо делать без надрыва. В том числе в СМИ. Но в то же время не хотел бы, чтобы нашу открытость и утверждения о том, что мы найдем выход, воспринимали как слабость, возможность отступить от здравого смысла. Мы с Логиновым общались перед нынешним сбором. Он приехал ко мне, мы с ним два часа сидели, я изложил позицию СБР по расходованию средств, по тому, откуда они приходят.

— Он ушел довольным?

— Мне казалось, что мы хорошо поговорили, он меня понял. Замечу только, что я его не спрашивал, будет ли он подписывать договор, я просто изложил нашу позицию. Поймите, где-то должна быть проведена черта, мы не можем спорить бесконечно. IBU регламентировал рекламную площадь: 400 квадратных сантиметров на форме и три места на винтовке и шапочке.

Александр Логинов | Источник: AFP 2019

— Почему раньше таких договоров не было?

— Не знаю. Но сейчас это все надо упорядочить. Общественная организация может существовать только на членские взносы и спонсорские деньги. И личные спонсоры должны согласовываться, чтобы не повторить ошибок прошлого. Не должно быть такого, чтобы на наклейки спонсоров СБР клеили своих личных.

— Такое было в прошедшем сезоне?

— Было. Мы должны раз и навсегда согласовать позиции и разделить это все. Давайте становиться цивилизованными, — заключил Нуждов.