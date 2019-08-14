Логинов против СБР. Контрактный конфликт выходит на новый уровень
Российские биатлонисты требуют выплаты долгов по премиальным в шесть миллионов рублей, недовольны экипировкой и условиями своей работы. Но у СБР — своя позиция.
Российские биатлонисты требуют выплаты долгов по премиальным в шесть миллионов рублей, недовольны экипировкой и условиями своей работы. Но у СБР — своя позиция.
Самая громкая история нынешнего лета в российском биатлоне — контракты спортсменов национальной команды. Лидер мужской сборной Александр Логинов договор с Союзом биатлонистов России так и не подписал. Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков также готовы присоединиться к «бунту». На минувшей неделе с четверкой встречался исполнительный директор СБР Сергей Голиков, но к конкретным результатам переговоры не привели. Сезон все ближе, и вялотекущий конфликт может обернуться взрывом. По информации «СЭ», Логинов в ближайшее время готовит заявление, в котором изложит все претензии к работодателям. А их, судя по всему, накопилось немало. И пресловутый контракт — только повод для того, чтобы все недовольство вырвалось наружу.
Есть мнение, что камнем преткновения при подписании контракта стали рекламные места на форме и винтовке спортсменов. Якобы СБР хочет забрать больше места для собственных спонсоров, а Логинов и Ко борются за своих рекламодателей. А площади для наклеек и нашивок, ко всему прочему, ограничены регламентом IBU.
Однако, как стало известно «СЭ», разногласия спортсменов и федерации куда глубже, чем торг вокруг рекламных площадей. И представлять бунтарей как толпу эгоистов, желающих урвать у федерации лишний кусок, не совсем верно. Обиды копились много лет, а ситуация с
— Это неправда, что спортсменам мало денег, — заявил источник «СЭ». — От СБР никто лишней копейки не требует, просят просто не мешать зарабатывать. Хотя, например, премиальные не платят — а смысл тогда подписывать договор, тем более на таких условиях? Обязанностей у спортсменов прибавилось, они должны согласовывать всех спонсоров с СБР, раньше это было их личное дело.
— Многое из того, что в прошлом сезоне федерация взяла на себя в части логистики и обеспечения, осталось на бумаге. Раньше на сборе было три машины — теперь приезжает одна. В Финляндии в прошлом году в столовую приходилось ездить черт знает куда. От года к году ситуация со сборами становится все хуже. У спортсменов первоначально хотели забрать сбор в среднегорье за границей, представив это как нежелание ехать тренироваться в Тюмень — а без сборов в горах сложно набрать нормальную форму, это важная часть подготовки. Все это вызывает недовольство у биатлонистов, которые застали лучшие времена, — отметил собеседник «СЭ».
Нынешний конфликт вредит всем. Спортсменам надо тренироваться, СБР — завоевывать репутацию успешных реформаторов. Совсем недавно казалось, что чиновникам почти удалось убедить биатлонистов — в
Логинова в ситуации бодания с СБР можно понять. Во время дисквалификации ему помогала не федерация, а в основном Тюмень и личные спонсоры. Он — единственный в мужской команде, результатами которых может гордиться любой российский болельщик. А ведь можно вспомнить саму дисквалификацию — Мартен Фуркад и Ко настойчиво требовали, чтобы саратовец рассказал, откуда в его пробе появился ЭПО. Но Александр упорно молчит. А если бы решил рассказать — неизвестно, к каким последствиям бы это привело для нашего биатлона в целом.
Исполнительный директор организации Сергей Голиков предложил Логинову бегать в своей форме и на своих лыжах. И в такой ситуации совершенно не факт, что у Александра будут сложности. Насколько известно «СЭ», предложения у лидера сборной есть. Главное — чтобы на фоне конфликта ему
У Логинова есть вопросы к СБР и по поводу экипировки. Как говорит тот же источник, в последнее время у спортсмена есть проблемы с лыжами. На некоторых соревнованиях Александру приходилось бежать на лыжах Малышко. Вряд ли это все добавляет настроения спортсмену в нынешней непростой ситуации.
У СБР — своя правда.
— Алексей Викторович, переговорный процесс с несколькими биатлонистами продолжается. Когда будет следующая встреча?
— Сейчас сборы идут, к спортсменам ездил Сергей Голиков, он выслушал их аргументы и скоро доложит ситуацию членам правления СБР. Правление решит, что делать. Межсборье будет скоро, все приедут в Москву. Мы открыты для контактов. Если спортсмены хотят поговорить — президент СБР и я готовы встретиться.
— В СМИ обсуждается проблема с рекламными местами. А есть другие вопросы, на которые жалуются биатлонисты?
— У каждого свои персональные проблемы. Идет рабочий процесс разрешения ситуации.
— Есть информация, что членам сборной не платят премиальные, есть трудности с
— О каких премиальных идет речь? Есть призовые IBU, есть премиальные, заложенные в бюджете СБР. Вот эти шесть миллионов рублей относятся к сезону-2019/20. У нас не было контрактов в прошлом году. Непонятно, на каких юридических основаниях их выплачивать. Насчет логистики — вещи вкусовые. Вот в прошлом году много говорили насчет автобуса из Швеции в Норвегию. А когда разобрались — оказалось, что этот вариант был оптимален. В СБР можно много чего критиковать или говорить, что я не профессионал. Пусть так. Но что, Драчев — не профессионал, что ли? Или Чепиков, Тарасов?
— Ну вот есть, например, авторитетный в биатлоне человек Антон Шипулин, который говорит, что договор ставит спортсменов и федерацию в неравные условия.
— А договор по определению не может быть равным. Ни в одной стране такого нет, приоритет всегда у федерации. А в чем меряется равенство, в килограммах?
— В правах и обязанностях, наверное. Спортсмены, по словам Шипулина, оказываются в роли рабов.
— Это субъективный взгляд. Тогда уж тренеры у нас рабы, если рассуждать по логике Антона. У них меньше зарплаты. В нашем договоре условия ни грамма не хуже, чем в зарубежной практике. И что, Фуркад, Бе считают себя рабами?
СБР открыт. И в финансовом смысле, бюджет опубликован, и в переговорном. Не сомневаюсь, мы договоримся. Просто это все надо делать без надрыва. В том числе в СМИ. Но в то же время не хотел бы, чтобы нашу открытость и утверждения о том, что мы найдем выход, воспринимали как слабость, возможность отступить от здравого смысла. Мы с Логиновым общались перед нынешним сбором. Он приехал ко мне, мы с ним два часа сидели, я изложил позицию СБР по расходованию средств, по тому, откуда они приходят.
— Он ушел довольным?
— Мне казалось, что мы хорошо поговорили, он меня понял. Замечу только, что я его не спрашивал, будет ли он подписывать договор, я просто изложил нашу позицию. Поймите,
— Почему раньше таких договоров не было?
— Не знаю. Но сейчас это все надо упорядочить. Общественная организация может существовать только на членские взносы и спонсорские деньги. И личные спонсоры должны согласовываться, чтобы не повторить ошибок прошлого. Не должно быть такого, чтобы на наклейки спонсоров СБР клеили своих личных.
— Такое было в прошедшем сезоне?
— Было. Мы должны раз и навсегда согласовать позиции и разделить это все. Давайте становиться цивилизованными, — заключил Нуждов.
Резюмируя — пока предпосылок для разрешения конфликта не видно. По нашей информации, вскоре публично по вопросу планирует высказаться сам Логинов. Так или иначе — главное, чтобы в процессе перетягивания винтовки она случайно не выстрелила. В нашем биатлоне, по чеховским заветам, она висит на сцене всегда. И спусковой крючок на взводе.