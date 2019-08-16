Логинов не подписывает контракт с СБР, чтобы не нарушить обещание спонсору

Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе исполнительный директор СБР Сергей Голиков провел встречу с мужской сборной страны, на которой Логинов в очередной раз заявил о нежелании подписывать контракт с организацией. Недовольство условиями соглашения высказали его партнеры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, которые уже подписали документ. В контракте прописаны обязанности сторон, которые предполагают выплату спортсмену бонусов за высокие результаты. Подписавший контракт биатлонист, в свою очередь, должен выполнять обязательства СБР перед спонсорами.

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«Я знаю позицию Александра: у него есть определенные обязательства перед спонсорами, которые помогали ему во время дисквалификации, и, будучи человеком слова, он выполняет данное им обещание. В этой ситуации я не понимаю другого: почему нельзя было всем вместе собраться и договориться? Ситуация элементарная, можно же было пригласить в СБР его спонсоров, чтобы сесть за одним столом и все обсудить», — сказал Васильев.

«Конфликтная ситуация сложилась на ровном месте, и сейчас она может зайти в тупик по причине отсутствия попытки поговорить со спортсменами напрямую, а не через прессу. На самом деле, никакой проблемы не существует, разрешаются и более сложные ситуации. Думаю, что с ребятами надо встретиться президенту СБР [Владимиру Драчеву], поговорить один на один с Логиновым», — добавил он.

Собеседник агентства считает, что вопрос контрактов с биатлонистами можно было решить, не создавая общественного резонанса. «Теперь же из-за рядового вопроса приходится держать всю страну в напряжении. Такие ситуации должны обсуждаться внутри структуры, доводить до такого недопустимо», — заметил он.

Логинов в минувшем сезоне стал лучшим российским биатлонистом, заняв второе место в общем зачете Кубка мира. В ноябре 2016 году спортсмен возобновил карьеру после трехлетней дисквалификации за использование запрещенного препарата эритропоэтин.

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