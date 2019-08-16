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16 августа, источник: Спорт РИА Новости

Шипулин скрыл от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг — РИА Новости. Кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) биатлонист Антон Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 миллионов рублей, следует из данных на сайте избиркома.

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Источник: Спорт РИА Новости

Согласно документу с выявленными фактами недостоверного предоставления кандидатами сведений, Шипулин утаил 10 тысяч облигаций ПАО «Сбербанк» на 10 тысяч рублей каждая. Также он не указал, что владеет 50 ценными бумагами «Коммерцбанк АГ» на общую сумму 3 642 180 рублей и имеет вклад в банке «Открытие» на 2,3 тысячи рублей.

На пост депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу претендуют семь кандидатов. Ранее, помимо Шипулина, были зарегистрированы Ирина Скачкова от партии «Яблоко», правозащитница Евгения Чудновец от ЛДПР, председатель совета регионального отделения партии «Зеленые», адвокат Игорь Рузаков, член Центрального комитета партии «Коммунисты России» Дмитрий Зенов, фельдшер из Новолялинской районной больницы, которого выдвинула «Справедливая Россия», Алексей Коровкин, а также кандидат от КПРФ, депутат думы Качканарского городского округа Габбас Даутов.

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Антон Шипулин. Кадры карьеры

Документы также подавал фигурант так называемого «лондонского списка» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова бизнесмен Сергей Капчук, который вернулся в Россию после 15 лет жизни за границей и был осужден за мошенничество. Однако Свердловский избирком отказал Капчуку в регистрации, так как с момента погашения его судимости прошло менее 10 лет.

В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах РФ. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах — гордумы, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

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