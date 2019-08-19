Подчуфарова рассказала, что к ней вернулись силы и желание заниматься биатлоном

«В целом я пока достаточно сдержана в комментариях на тему предстоящего сезона, потому что есть идеальная картина мира, а есть реалистичное к ней отношение, — рассказала Подчуфарова. — Если я для себя приняла такое решение, значит нахожу в себе силы, желание и мотивацию ввязаться в это еще раз, пройти весь путь сначала, понимая при этом, сколько работы предстоит. В отличие от прошлого года, когда была абсолютно выгоревшей из-за целого кома проблем и усталости и не могла найти в себе внутренних сил выкарабкиваться из той ямы».