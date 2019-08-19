Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
15Самая красивая волейболистка России
22Российские теннисистки за пределами корта
19 августа, источник: ТАСС

Подчуфарова рассказала, что к ней вернулись силы и желание заниматься биатлоном

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер чемпионата мира Ольга Подчуфарова решила вернуться в биатлон, поскольку ей удалось обрести силы и мотивацию вновь соревноваться после преодоления череды проблем, заставивших ее приостановить карьеру. Об этом спортсменка рассказала в понедельник ТАСС.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Возвращение 27-летней Подчуфаровой в профессиональный спорт должно состояться на чемпионате России по летнему биатлону, который пройдет в середине сентября в Чайковском Пермского края.

Читайте также
«Она может попасть в сборную уже в этом сезоне»Как Подчуфарова будет возвращаться в большой биатлон

«В целом я пока достаточно сдержана в комментариях на тему предстоящего сезона, потому что есть идеальная картина мира, а есть реалистичное к ней отношение, — рассказала Подчуфарова. — Если я для себя приняла такое решение, значит нахожу в себе силы, желание и мотивацию ввязаться в это еще раз, пройти весь путь сначала, понимая при этом, сколько работы предстоит. В отличие от прошлого года, когда была абсолютно выгоревшей из-за целого кома проблем и усталости и не могла найти в себе внутренних сил выкарабкиваться из той ямы».

«Желание пришло постепенно, был ряд событий, которые подталкивали в течение всей зимы, но я их скорее игнорировала. Было больше вопросов к себе, чем ответов, — добавила она. — Весной тренер обозначил график сборов московской спортшколы в июне-июле, спросил, заказывать ли на меня место. Я чисто теоретически согласилась, ну и дальше пошло-поехало: из идеи “посмотреть, каким будет состояние” все очень стихийно перешло в стандартные две тренировки ежедневно».

Объявление о завершении карьеры Подчуфарова сделала по окончании сезона-2017/18. Бронзу чемпионата мира она завоевала в 2017 году в смешанной эстафете.

Читайте также
Ольга Подчуфарова: Многие тренеры знали, что со мной происходит, но никто не реагировал
Во время загрузки произошла ошибка.
15 декабря 2018© Ньюстюб
Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 "Предупредил американца: Если подеремся, то меня будет лечить государство, а ты будешь лечиться за свои деньги"
Чем сейчас занимается Юлия Липницкая
«Спартак» выиграл главный матч сезона
Гендиректор «Локомотива» рассказал о «конфликтах» с Семиным
Футболист «Зенита» отказался переходить в итальянский клуб
Нереализованный Погба пенальти лишил «МЮ» победы в матче АПЛ
Гончаренко заявил, что ЦСКА был лучше «Спартака» в матче РПЛ
11-кратная чемпионка мира из Канады провалила тест на допинг
Нападающий сборной России подписал контракт с клубом НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь