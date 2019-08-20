Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
15Самая красивая волейболистка России
9«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
19:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шипулин назвал неумышленной ошибкой сокрытие ценных бумаг от избиркома

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин назвал своей неумышленной ошибкой недочеты в декларации, которую он подал при регистрации на выборах в Госдуму.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Ранее избирательная комиссия Свердловской области сообщила, что Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 миллионов рублей. Областной суд 21 августа рассмотрит административный иск кандидата на довыборы в Госдуму от партии «Справедливая Россия» Алексея Коровкина об отмене регистрации на выборах Шипулина — его соперника, кандидата от «Единой России».

«Мне крайне неприятна подобная ситуация, поскольку я всегда был и буду честен перед людьми. То, что случилось — исключительно технический момент. Это моя ошибка на 100%, но никакого умысла в моих действиях не было. Я впервые в жизни подавал декларацию в подобном виде и не знал многих нюансов», — сообщил Шипулин, слова которого предоставил РИА Новости его пресс-секретарь.

Он отметил, что «честно заработал эти деньги во время спортивной карьеры “потом и кровью” и не собирался их скрывать от избирательной комиссии и избирателей».

«Я также никогда не скрывал того, что уверенно стою на ногах. На всех своих встречах с людьми, в своих интервью я постоянно говорю, что пошел в политику не из-за денег. Это действительно так», — подчеркнул Шипулин.

Также он сообщил, что избавился от иностранных финансовых инструментов до момента регистрации. «На данный момент я ими не располагаю», — констатировал Шипулин.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Красавица-волейболистка готова штурмовать Олимпиаду и ваши сердца
Кадыров прокомментировал результат скандального матча 'Зенит' - 'Ахмат'
Пожалейте Гончаренко. ЦСКА срочно нужны трансферы
Акинфеев — о Дзюбе-вратаре, будущем в ЦСКА и Кокорине с Мамаевым
Клеопатра и гейша: новые образы российских фигуристок
Касаткина и Шарапова не поедут на Олимпиаду? Как обстоят дела
Сутормин перешел в «Зенит» за 50000. В «Рубин» — за столько же
«Матч ТВ» покажет матч «Олимпиакоса» и «Краснодара»
Тульский «Арсенал» объявил о переходе немецкого защитника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь