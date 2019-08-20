Шипулин назвал неумышленной ошибкой сокрытие ценных бумаг от избиркома

Ранее избирательная комиссия Свердловской области сообщила, что Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 миллионов рублей. Областной суд 21 августа рассмотрит административный иск кандидата на довыборы в Госдуму от партии «Справедливая Россия» Алексея Коровкина об отмене регистрации на выборах Шипулина — его соперника, кандидата от «Единой России».
«Мне крайне неприятна подобная ситуация, поскольку я всегда был и буду честен перед людьми. То, что случилось — исключительно технический момент. Это моя ошибка на 100%, но никакого умысла в моих действиях не было. Я впервые в жизни подавал декларацию в подобном виде и не знал многих нюансов», — сообщил Шипулин, слова которого предоставил РИА Новости его пресс-секретарь.
Он отметил, что «честно заработал эти деньги во время спортивной карьеры “потом и кровью” и не собирался их скрывать от избирательной комиссии и избирателей».
«Я также никогда не скрывал того, что уверенно стою на ногах. На всех своих встречах с людьми, в своих интервью я постоянно говорю, что пошел в политику не из-за денег. Это действительно так», — подчеркнул Шипулин.
Также он сообщил, что избавился от иностранных финансовых инструментов до момента регистрации. «На данный момент я ими не располагаю», — констатировал Шипулин.