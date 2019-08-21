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11:47 (мск), источник: Sport24

Шипулин скрыл от избиркома ценные бумаги на 14 млн рублей. Теперь его могут снять с выборов

Как так вышло?

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Источник: РИА "Новости"

Олимпийский чемпион Антон Шипулин в глазах преданного биатлонного болельщика всегда был героем, который спасал сборную от провалов на Кубке мира и ЧМ.

Когда все узнали, что Шипулин после завершения спортивной карьеры решил баллотироваться в депутаты Госдумы, расстроились. Мол, будет там сидеть, получать огромную зарплату и ничего не делать. Но Антон пообещал не сидеть там без дела, а работать на благо спорта. Ну как ему можно не поверить? Это же честный Шипулин.

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На майских предварительных голосованиях «Единой России» по определению кандидата от партии на довыборах в Госдуму биатлонист получил 78,13% голосов. Число поддерживающих действительно большое. После того как Антона официально зарегистрировали кандидатом на осенние выборы (8 сентября), оставалось только ждать его предсказуемой победы, но не тут-то было.

У Шипулина обнаружились незадекларированные ценные бумаги на 14 млн рублей. По документам спортсмен:

• утаил 10 тысяч облигаций ПАО «Сбербанк» на 10 тысяч рублей каждая;.

• не указал, что владеет 50 ценными бумагами «Коммерцбанка» на общую сумму более 3,6 млн рублей;.

• скрыл от избиркома вклад в банке «Открытие» на сумму более 2,3 тысячи рублей.

После этой новости в голове промелькнуло протяжное «упс». Антон вложил в свою избирательную кампанию столько денег, а на таком важном моменте просто провалился. Странно. Но Шипулин все объяснил.

«Мне крайне неприятна подобная ситуация, поскольку я всегда был и буду честен перед людьми. То, что случилось, — исключительно технический момент. Это моя ошибка на 100%, но никакого умысла в моих действиях не было. Я впервые в жизни подавал декларацию в подобном виде и не знал многих нюансов.

Я также никогда не скрывал того, что уверенно стою на ногах. На всех своих встречах с людьми, в своих интервью я постоянно говорю, что пошел в политику не из-за денег. Это действительно так, — цитирует спортсмена РИА Новости.

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Правда, объяснения никак не повлияют на уже поданный иск из-за ценных бумаг немецкого банка. Кандидат от партии «Справедливая Россия» Алексей Коровкин хочет, чтобы кандидатуру биатлониста сняли с выборов. По закону владеть ценными бумагами иностранных организаций кандидаты не имеют права. Но Антон сообщил, что избавился от этих активов еще до регистрации.

«Все почему-то обнаружили, что он там утаил 13 миллионов, но это не является чем-то запретным. Это, скорее, просто для избирателей информация, что он вот так сделал. А основанием является наличие у него в собственности в управлении иностранных акций немецкого Commerzbank.

Мы знаем, что Шипулин подал объяснение в избирательную комиссию, что при выдвижении он не указал эту информацию по каким-то причинам, но потом он об этом узнал и до момента регистрации якобы произвел отчуждение этих акций.

У нас есть все основания сомневаться в этом, поскольку человек один раз уже предоставил недостоверные сведения, то он может и второй раз сделать так. Поэтому мы считаем, что суд должен по существу рассмотреть все эти обстоятельства и принять решение, — заявил руководитель свердловского регионального отделения партии Андрей Кузнецов.

Административный иск об отмене регистрации Шипулина в депутаты Госдумы будет рассмотрен Свердловским областным судом 21 августа в 14:00 по местному времени (12:00 по московскому).

Блестящая депутатская карьера может закончиться, так и не начавшись. Будет реально обидно не узнать, как Антон собирался ломать стереотип о тех, кто сидит в Госдуме.

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