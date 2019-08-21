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13:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка Скардино опубликовала свадебные фото

Олимпийская чемпионка 2018 года, бывшая белорусская биатлонистка Надежда Скардино опубликовала фото со своей свадьбы.

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Её супругом стал швейцарский биатлонист Мартин Егер.

«Бывают дни, когда ты счастлив каждую минуту, с того момента, как проснулся, и до того момента, как заснул. И даже во сне, наверное, улыбаешься. 17.08 был именно такой день. Спасибо всем нашим близким, что приехали и разделили с нами эти прекрасные моменты, подарили нам незабываемые и очень трогательные минуты в этот день, искреннюю любовь и радость!» — написала Скардино.

Церемония прошла в деревне Домашны, находящейся неподалёку от Минска. Ранее стало известно, что пара ждёт ребёнка. Малыш должен родиться в конце осени.

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