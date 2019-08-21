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21 августа, источник: Sport24

Депутат Лебедев обвинил Шипулина в сокрытии имущества и заподозрил в наличии рассеянного склероза

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал допуск Антона Шипулина до выборов. Напомним, баллотирующийся в Госдуму Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону в эстафете скрыл от избиркома активы на 13,6 млн рублей. 21 августа Свердловский областной суд рассматривал иск о снятии с выборов в Госдуму Шипулина, но в итоге судья отказала в иске. Шипулин продолжит бороться за мандат депутата Государственной думы.

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«В нашей стране существует, казалось бы, один закон, но для разной категории граждан он трактуется по-разному. Элементарный пример — в 1999 году на выборах в Государственную Думу избирательная комиссия отстранила кандидата за сокрытый 1 рубль! Раньше вы обязаны были указать в декларации все свое имущество. Если вы забыли указать ржавые жигули 50-го года или старый сгоревший дачный домик, вас тут же снимали с выборов.

Сейчас же мы видим, что кандидату от партии власти можно утаить свое имущество. А я считаю, что именно это слово нужно употреблять, потому что я не представляю возможным, чтобы взрослый человек в здравом уме и ясной памяти мог забыть указать ценные бумаги на 13 миллионов рублей. У него что, рассеянный склероз? Или он не контролирует свои несметные богатства? Так что я считаю, что это была намеренная акция со стороны кандидата, чтобы предстать в глазах избирателей бедным и несчастным. Но если ты идешь на выборы в госдуму — будь честен. А если начинается с вранья, то он и дальше продолжит врать. Я считаю, что подобные вещи недопустимы, — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном.

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