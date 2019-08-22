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16:44 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Скардино: Еще не решила, стану ли в будущем тренером. Думала, что тренерская работа легче

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино рассказала, видит ли себя в будущем в качестве тренера.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменка занимается подготовкой своего супруга, швейцарского биатлониста Мартина Ягера, к летнему чемпионату мира по биатлону в Раубичах.

«Мы уже три дня тренируемся, я попробовала, конечно, это нелегко, я думала, что тренерская работа легче.

Надеюсь, что у меня все получится, для меня это такой интересный опыт — всего лишь на пять дней. В этот период я смогу понять, интересна ли мне эта работа и могу ли стать в будущем тренером.

Посмотрим, какие результаты будут. Если я буду делать какие-то ошибки, мальчишки на меня не обидятся за это. Это только начало пути, но мне интересно.

У нас получится спортивный медовый месяц. Мы ездили до этого, были в Европе, Италии, и это посчитали медовым месяцем, потому что уже знали, что приедем сюда на соревнования. Основной дом у Мартина будет на соревнованиях и на сборах, а у меня уже здесь. Потом, может, поеду в Санкт-Петербург, но уже особо не разъездишься, поэтому пока для меня основным домом будет Минск — как был, так и остается, — рассказала Скардино.

Летний чемпионат мира пройдет в Раубичах с 23 по 25 августа 2019 года.

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