Скардино: Еще не решила, стану ли в будущем тренером. Думала, что тренерская работа легче
Олимпийская чемпионка Надежда Скардино рассказала, видит ли себя в будущем в качестве тренера.
Олимпийская чемпионка Надежда Скардино рассказала, видит ли себя в будущем в качестве тренера.
Спортсменка занимается подготовкой своего супруга, швейцарского биатлониста Мартина Ягера, к летнему чемпионату мира по биатлону в Раубичах.
«Мы уже три дня тренируемся, я попробовала, конечно, это нелегко, я думала, что тренерская работа легче.
Надеюсь, что у меня все получится, для меня это такой интересный опыт — всего лишь на пять дней. В этот период я смогу понять, интересна ли мне эта работа и могу ли стать в будущем тренером.
Посмотрим, какие результаты будут. Если я буду делать
У нас получится спортивный медовый месяц. Мы ездили до этого, были в Европе, Италии, и это посчитали медовым месяцем, потому что уже знали, что приедем сюда на соревнования. Основной дом у Мартина будет на соревнованиях и на сборах, а у меня уже здесь. Потом, может, поеду в
Летний чемпионат мира пройдет в Раубичах с 23 по 25 августа 2019 года.