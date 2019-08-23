Белорусский биатлонист Виктор Кривко финишировал четвертым в суперспринте летнего ЧМ в «Раубичах»

На высшую ступень пьедестала почета поднялся атлет из Республики Корея Тимофей Лапшин. Он преодолел дистанцию за 14 мин. 7,6 сек. Серебряную медаль завоевал спортсмен из Словении Клемен Бауэр, уступив победителю 14,5 сек. Бронзовая награда на счету россиянина Эдуарда Латыпова (отставание 31,6 сек.). Белорус проиграл лидеру гонки 47,4 сек.

Среди белорусских девушек за медали в этой дисциплине сегодня поборются Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Анна Сола, Ирина и Елена Кручинкины.

Участие в мировом форуме по летнему биатлону принимают около 250 спортсменов (взрослые и юниоры) из 26 стран.

Среди участников чемпионата известные биатлонисты, призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр — Тимофей Лапшин, Анна Фролина, Андрей Расторгуев, Екатерина Глазырина, Лариса Куклина, Красимир Анев, Валентина и Вита Семеренко, Сергей Семенов.

Завершатся состязания 25 августа.