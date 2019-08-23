Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
9«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
20Артем Дзюба. Путь воина
18:18 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский биатлонист Виктор Кривко финишировал четвертым в суперспринте летнего ЧМ в «Раубичах»

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский атлет Виктор Кривко финишировал четвертым в финале суперспринта чемпионата мира по летнему биатлону, который проходит в «Раубичах», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

На высшую ступень пьедестала почета поднялся атлет из Республики Корея Тимофей Лапшин. Он преодолел дистанцию за 14 мин. 7,6 сек. Серебряную медаль завоевал спортсмен из Словении Клемен Бауэр, уступив победителю 14,5 сек. Бронзовая награда на счету россиянина Эдуарда Латыпова (отставание 31,6 сек.). Белорус проиграл лидеру гонки 47,4 сек.

Среди белорусских девушек за медали в этой дисциплине сегодня поборются Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Анна Сола, Ирина и Елена Кручинкины.

Участие в мировом форуме по летнему биатлону принимают около 250 спортсменов (взрослые и юниоры) из 26 стран.

Среди участников чемпионата известные биатлонисты, призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр — Тимофей Лапшин, Анна Фролина, Андрей Расторгуев, Екатерина Глазырина, Лариса Куклина, Красимир Анев, Валентина и Вита Семеренко, Сергей Семенов.

Завершатся состязания 25 августа.

Белорусские «Раубичи» принимают чемпионат мира по летнему биатлону во второй раз. До этого мировое первенство проводилось в 1999 году.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Надежда Бабкина стала выглядеть моложе супруга
Марина Александрова стала похожа на голливудскую актрису
Лучший центр России дисквалифицирован на 4 года за кокаин
«Ливерпуль» заключит самый выгодный контракт в истории АПЛ
НХЛ не дисквалифицирует Кузнецова за кокаин
Стали известны финансовые требования Неймара к «Барсе» и «Реалу»
Кузнецов и еще 10 спортсменов, которые попались на кокаине
Самая сексуальная спортсменка мира показала новые фото
Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире все матчи 7-го тура РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь