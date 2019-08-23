Латыпов завоевал бронзу в суперспринте на ЧМ

Латыпов завоевал бронзу в суперспринте на ЧМ

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россиянин Эдуард Латыпов выиграл бронзовую медаль в суперспринте на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в Раубичах (Белоруссия).