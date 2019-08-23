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19:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Латыпов завоевал бронзу в суперспринте на ЧМ

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россиянин Эдуард Латыпов выиграл бронзовую медаль в суперспринте на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в Раубичах (Белоруссия).

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Источник: Спорт РИА Новости

Латыпов допустил три промаха и уступил 31,6 секунды победителю гонки Тимофею Лапшину, представляющему Южную Корею. Лапшин преодолел дистанцию с одним промахом за 14 минут 7,6 секунды. Серебро у словенца Клемена Бауэра (4 промаха; +14,5).

В первую десятку вошли еще два российских биатлониста: Вадим Филимонов занял пятое место (6 промахов; +51,4 секунды), Александр Поварницын финишировал седьмым (4 промаха; +52,8). Семен Сучилов расположился на 21-м месте (7 промахов; +1.44,7).

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