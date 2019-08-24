Домрачева получила «Малый хрустальный глобус» за сезон-2014/15

«Хочу сказать, что у меня внутри двоякие ощущения. Мне приятно, что малый глобус приехал в Минск. С другой стороны, немного странно держать награду, завоёванную несколько лет назад. Но это лишний раз подтверждает, что биатлон и спорт в целом должны быть честным и чистыми, и тогда награды своевременно будут находить своих героев», — приводит слова Домрачевой Sputnik Беларусь.