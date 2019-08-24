Гореева выиграла бронзу в спринте на ЧМ по летнему биатлону в Белоруссии
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Юниорка Анастасия Гореева выиграла бронзу в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Белоруссия).
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Юниорка Анастасия Гореева выиграла бронзу в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Белоруссия).
Победу одержала китаянка Юанменг Чу (16 минут 9,7 секунды; без промахов). Второе место заняла украинка Екатерина Бех (+30,8; 1 промах). Россиянка финишировала с отставанием от победительницы в 1 минуту 3,2 секунды и двумя промахами.