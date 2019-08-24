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24 августа, источник: Спорт РИА Новости

Гореева выиграла бронзу в спринте на ЧМ по летнему биатлону в Белоруссии

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Юниорка Анастасия Гореева выиграла бронзу в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Белоруссия).

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Источник: Спорт РИА Новости

Победу одержала китаянка Юанменг Чу (16 минут 9,7 секунды; без промахов). Второе место заняла украинка Екатерина Бех (+30,8; 1 промах). Россиянка финишировала с отставанием от победительницы в 1 минуту 3,2 секунды и двумя промахами.

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