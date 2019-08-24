Поварницын выиграл серебро в спринте на ЧМ по летнему биатлону

Поварницын выиграл серебро в спринте на ЧМ по летнему биатлону

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россиянин Александр Поварницын завоевал серебро в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в Раубичах (Белоруссия).