Поварницын выиграл серебро в спринте на ЧМ по летнему биатлону
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россиянин Александр Поварницын завоевал серебро в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в Раубичах (Белоруссия).
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россиянин Александр Поварницын завоевал серебро в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в Раубичах (Белоруссия).
Поварницын допустил один промах на двух рубежах и уступил 4,1 секунды победителю гонки Тимофею Лапшину, представляющему Южную Корею.
Лапшин преодолел дистанцию 7,5 километра с одним промахом за 20 минут 48 секунд. Тройку призеров замкнул другой россиянин Эдуард Латыпов (2 промаха; +15,3).
Еще один представитель России Семен Сучилов (2 промаха; +36,3) финишировал десяты, Петр Пащенко (3 промаха; +58,8) — 16-м, Сергей Корастылев (без промахов; +1.09,7) — 21-м, Вадим Филимонов (3 промаха, +1.30,5) — 29-м.