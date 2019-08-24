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24 августа, источник: Спорт РИА Новости

Поварницын выиграл серебро в спринте на ЧМ по летнему биатлону

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россиянин Александр Поварницын завоевал серебро в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в Раубичах (Белоруссия).

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Источник: Спорт РИА Новости

Поварницын допустил один промах на двух рубежах и уступил 4,1 секунды победителю гонки Тимофею Лапшину, представляющему Южную Корею.

Лапшин преодолел дистанцию 7,5 километра с одним промахом за 20 минут 48 секунд. Тройку призеров замкнул другой россиянин Эдуард Латыпов (2 промаха; +15,3).

Еще один представитель России Семен Сучилов (2 промаха; +36,3) финишировал десяты, Петр Пащенко (3 промаха; +58,8) — 16-м, Сергей Корастылев (без промахов; +1.09,7) — 21-м, Вадим Филимонов (3 промаха, +1.30,5) — 29-м.

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