Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
14Как выглядят новые Кабаева и Канаева
15Самая красивая волейболистка России
12:46 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский завоевал золото юниорского летнего ЧМ в пасьюте

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский завоевал золотую медаль в гонке преследования на летнем чемпионате мира по биатлону среди юниоров, который проходит в спорткомплексе «Раубичи», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Белорусский атлет преодолел расстояние в 10 км за 26 мин. 4,2 сек. На второй позиции разместился его партнер по команде Никита Лобастов, проиграв лидеру гонки 19,8 сек. Бронзовую медаль завоевал россиянин Игорь Малиновский (отставание 29,1 сек.).

Ранее белорусские юниоры Никита Лобастов в суперспринте и Дмитрий Лазовский в спринте на 7,5 км завоевали золотые медали.

Участие в мировом форуме принимают около 250 спортсменов (взрослые и юниоры) из 26 стран.

Вскоре на старт юниорской гонки преследования на 7,5 км выйдут девушки. В 15.45 гонка на 10 км начнется у мужчин, завершатся состязания пасьютом у девушек.

«Раубичи» принимают чемпионат мира по летнему биатлону во второй раз. До этого мировое первенство проводилось в Беларуси в 1999 году.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Надежда Бабкина стала выглядеть моложе супруга
Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября
Ковалев едва не упал, но сумел нокаутировать Ярда
Два проката за час. Константинова выступила за сборную мира
4500 шарфов на церковной службе. Так болеют в Германии
В Америке пожалели попавшегося на кокаине Кузнецова
У ЦСКА проблемы. Когда вернется настоящий Влашич?
СМИ: Тельо отказался от предложений «Краснодара» и «Спартака»
Что думает Квят о перестановках в «Ред Булл» и будущем
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь