Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский завоевал золото юниорского летнего ЧМ в пасьюте

Белорусский атлет преодолел расстояние в 10 км за 26 мин. 4,2 сек. На второй позиции разместился его партнер по команде Никита Лобастов, проиграв лидеру гонки 19,8 сек. Бронзовую медаль завоевал россиянин Игорь Малиновский (отставание 29,1 сек.).

Ранее белорусские юниоры Никита Лобастов в суперспринте и Дмитрий Лазовский в спринте на 7,5 км завоевали золотые медали.

Участие в мировом форуме принимают около 250 спортсменов (взрослые и юниоры) из 26 стран.

Вскоре на старт юниорской гонки преследования на 7,5 км выйдут девушки. В 15.45 гонка на 10 км начнется у мужчин, завершатся состязания пасьютом у девушек.