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12:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Малиновский завоевал бронзу на чемпионате мира по летнему биатлону

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Россиянин Игорь Малиновский завоевал бронзовую медаль в юниорской гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Белоруссия).

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Источник: Спорт РИА Новости

Золото и серебро — у представителей Белоруссии Дмитрия Лазовского (26 минут 4,2 секунды) и Никиты Лобастова (+19,8). Малиновский с двумя промахами финишировал третьим (+29,1).

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