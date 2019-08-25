Малиновский завоевал бронзу на чемпионате мира по летнему биатлону
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Россиянин Игорь Малиновский завоевал бронзовую медаль в юниорской гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Белоруссия).
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Россиянин Игорь Малиновский завоевал бронзовую медаль в юниорской гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Белоруссия).
Золото и серебро — у представителей Белоруссии Дмитрия Лазовского (26 минут 4,2 секунды) и Никиты Лобастова (+19,8). Малиновский с двумя промахами финишировал третьим (+29,1).