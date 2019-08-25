Гореева завоевала серебро на чемпионате мира по летнему биатлону

Гореева завоевала серебро на чемпионате мира по летнему биатлону

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Россиянка Анастасия Гореева завоевала серебряную медаль в юниорской гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Белоруссия).