Гореева завоевала серебро на чемпионате мира по летнему биатлону
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Россиянка Анастасия Гореева завоевала серебряную медаль в юниорской гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Белоруссия).
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Россиянка Анастасия Гореева завоевала серебряную медаль в юниорской гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Белоруссия).
Гореева с тремя промахами уступила +11,7 секунды победительнице китаянке Юанмен Чу. Третье место заняла украинка Анна Кривонос.