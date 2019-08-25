Русские биатлонисты на летнем ЧМ проигрывают уже китайцам. Что происходит
Проблемы все те же.
Проблемы все те же.
Заключительный день летнего ЧМ по биатлону в Раубичах порадовал не только хорошей погодой, но и красивыми гонками преследования. Благодаря непредсказуемым лыжероллерам огромные по меркам Кубка мира отставания после спринта биатлонисты быстро отыграли. И началось.
Тимофей Лапшин, Александр Поварницын, Эдуард Латыпов и Клемен Бауэр были неразлучны рубежа до третьего. Даже промахи им не мешали идти в непосредственной близости друг от друга. Но очевидным лидером выглядел Поварницын, а потом словак Мартин Отченаш напомнил, что стрелять метко — путь к победе.
Но до Поварницына эта информация, видимо, не дошла, и он выпал из претендентов на медали, намазав непозволительное количество раз. После стойки лидировал уже Латыпов. Словак был в шести секундах, Лапшин
К заключительной стойке Латыпов подошел в одиночестве, но дважды не попал. Хоть штрафной круг в Раубичах и сокращенный (75 м) этого оказалось достаточно, чтобы Отченаш убежал за победой в свой день рождения. Сил у Латыпова на погоню к этому моменту уже не было. В борьбе за бронзу Лапшин проиграл Бауэру.
Радость от стрельбы наших девушек в спринте оказалась преждевременной. В пасьюте этот компонент сразу отбросил назад и победительницу Екатерину Глазырину, и Кристину Резцову с Викторией Сливко. В борьбе осталась только одна Тамара Воронина.
После второй лежки россиянка ушла вместе с Валентиной Семеренко, но украинка быстро от нее оторвалась. Правда, расплатилась за это уже на очередном рубеже, промазав неприлично много. А вот Воронина была точна. Но преследовательницы тоже не сдавались. Луция Харватова и Янь Чжан отправились следом за Тамарой.
Когда на подъеме Воронину уверенно съели соперницы, стало тревожно. Биатлонистка явно начала уставать и не тянула. Там еще и на стрельбище ненужный промах случился. Со штрафного круга с китаянкой Воронина ушла вместе, а сзади еще давила Вита Семеренко.
Оказалось, что не зря. На том же самом подъеме Чжан упорхнула от Ворониной, которая из последних сил отбивала нападки украинки. Если бы не отличный разгон со спуска, то серебро вполне могло превратиться в совсем ненужную бронзу.
Юниоры тоже провели свои гонки без побед. Игорь Малиновский при своих двух ошибках дотянул снова только до бронзы. Обещание так и осталось обещанием, но можно попробовать переплавить две свои бронзы в золото. Или так нельзя? Ладно, суть в том, что все тот же белорус Дмитрий Лазовский с пятью промахами опять победил. А это значит, что беговая форма Малиновского в грустном состоянии.
У Анастасии Гореевой другая проблема. Три промаха при одном у победительницы из Китая — беда. Понятно, что факторов ошибок много, но проигрывать девушке из не биатлонной страны становится нормальной практикой. А такого быть не должно. Пусть это хоть самый неизвестный юниорский старт.
После разгрузки от чемпионата мира важно разобрать ошибки и скорректировать подготовку, пока это еще возможно, чтобы зимой не разводить руками от вдрызг проигранных стартов. Главное, чтобы не китайцам.