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14:43 (мск), источник: ТАСС

Союз биатлонистов России договорился со спортсменами по условиям контрактов

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) согласовал со спортсменами сборной страны условия контрактов, на переходный период их соглашения с личными спонсорами сохранятся. Об этом журналистам сообщил президент СБР Владимир Драчев.

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Источник: РИА "Новости"

Вопрос контрактов со спортсменами во вторник обсуждается на правлении СБР, на встречу с руководством организации пришли трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов, олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, чемпион мира Антон Бабиков и Матвей Елисеев.

Спортсменов, в частности, не устраивало количество рекламных мест на экипировке для личных спонсоров.

«Мы обговорили все моменты, которые были важны для спортсменов и СБР, — сказал Драчев. — Сейчас мы обо всем договорились, у нас есть полное понимание. Этот сезон будет переходным, мы пошли спортсменам навстречу: их действующие соглашения с личными спонсорами будут сохранены».

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Драчев уточнил, что для каждого титулованного спортсмена сборной будет составлен индивидуальный договор к базовому контракту, который позволит ему исполнить свои обязательства перед личным спонсором. После СБР разработает универсальный документ, в котором количество рекламных мест для личных спонсоров будет определяться результатами спортсмена по итогам сезона.

«Спортсмены рассказали, что на этот сезон у них уже есть договоренности с личными спонсорами, поэтому мы пошли спортсменам, которые этого заслужили, навстречу, чтобы они могли исполнить свои обязательства, — добавил он. — Я говорю о тех, кто здесь присутствует, и о Евгении Гараничеве, который не смог прилететь по весомым причинам».

«Также мы пошли навстречу [чемпионке мира] Екатерине Юрловой, которая в письме четко объяснила, что ей нужно», — добавил он.

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