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15:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Логинов подпишет контракт с СБР при наличии дополнительного соглашения

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Денис Косинов. Лидер мужской сборной России по биатлону Александр Логинов заявил журналистам, что готов подписать контракт с Союзом биатлонистов России (СБР) при наличии в нем дополнительного соглашения.

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Источник: Спорт РИА Новости

В начале августа исполнительный директор СБР Сергей Голиков заявил РИА Новости, что спортсмены основного состава мужской сборной России по биатлону уже подписали свои контракты с СБР, но теперь выражают недовольство условиями, а Александр Логинов отказался подписать такой договор.

«Мы сейчас долго обсуждали, очень много рабочих моментов было, на которых мы пришли к общим знаменателям. Спасибо всем за то, что мы провели хороший рабочий диалог. Он (договор Логинова с СБР) сейчас, получается, дорабатывается, и с допсоглашением он будет подписан. Может быть, сегодня, может быть, в ближайшее время», — сказал Логинов.

Во вторник в офисе СБР состоялось заседание правления союза, на которое были приглашены и биатлонисты. Среди посетивших мероприятие спортсменов был и Логинов.

«Мы по каждому пункту прошлись, и все они обговаривались не в плане каких-то ультиматумов, а в целях найти компромисс. Нужно было обговорить все точки зрения. У кого-то своя правда, а у кого-то своя. Но мы все обсудили и нашли понимание», — отметил спортсмен.

Логинов подчеркнул, что на данный момент вопрос по экипировке не может быть закрыт, потому что «на данный момент времени экипировки еще нет». «Но этот вопрос сейчас прорабатывается. Он в любом случае, скажем так, должен быть проработан», — пояснил биатлонист.

При этом Логинов отказался раскрывать детали своего договора. «Это делать было бы неправильно, — сказал он. — Мы очень хорошо собрались, правильно обговорили все вопросы. Может быть, это надо было сделать чуть раньше, но лучше поздно, чем никогда».

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