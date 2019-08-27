Логинов подпишет контракт с СБР при наличии дополнительного соглашения

Источник: Спорт РИА Новости

В начале августа исполнительный директор СБР Сергей Голиков заявил РИА Новости, что спортсмены основного состава мужской сборной России по биатлону уже подписали свои контракты с СБР, но теперь выражают недовольство условиями, а Александр Логинов отказался подписать такой договор.

«Мы сейчас долго обсуждали, очень много рабочих моментов было, на которых мы пришли к общим знаменателям. Спасибо всем за то, что мы провели хороший рабочий диалог. Он (договор Логинова с СБР) сейчас, получается, дорабатывается, и с допсоглашением он будет подписан. Может быть, сегодня, может быть, в ближайшее время», — сказал Логинов.

Во вторник в офисе СБР состоялось заседание правления союза, на которое были приглашены и биатлонисты. Среди посетивших мероприятие спортсменов был и Логинов.

«Мы по каждому пункту прошлись, и все они обговаривались не в плане каких-то ультиматумов, а в целях найти компромисс. Нужно было обговорить все точки зрения. У кого-то своя правда, а у кого-то своя. Но мы все обсудили и нашли понимание», — отметил спортсмен.

Логинов подчеркнул, что на данный момент вопрос по экипировке не может быть закрыт, потому что «на данный момент времени экипировки еще нет». «Но этот вопрос сейчас прорабатывается. Он в любом случае, скажем так, должен быть проработан», — пояснил биатлонист.