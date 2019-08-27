Ух, Логинов и команда договорились с СБР по контрактам. А что за проблема с экипировкой?
Производитель нам все объяснил.
Производитель нам все объяснил.
Контрактная война в биатлоне, растянувшаяся на все лето, завершилась компромиссом: команда во главе с Александром Логиновым и руководство СБР во главе с Владимиром Драчевым пожали руки. Теперь, за три месяца до сезона — никаких споров и публичных претензий.
Но в разборке неожиданно открылся еще один больной вопрос: оказывается, были и остаются проблемы с экипировкой — речь не о качестве одежды, а об обеспечении.
Лидер сборной Логинов в интервью Sports.ru трижды касался темы:
1) На новый сезон экипировки пока нет.
2) В прошлом сезоне не выдали теплые жилетки — только одну куртку, самому Логинову.
3) «Или нужна пара комбинезонов: бывают этапы, как в Оберхофе, когда на пристрелке льет дождь или сыплет мокрый снег, а через 30 минут — старт. Не выйдешь же на гонку в сыром костюме? Элементарно не согреешься».
Президент СБР Драчев в интервью ТАСС коротко объяснился:
«Люди, которые изготовляют экипировку, пока не исполняют обязательств. Но они должны все сделать, сейчас выясняем причину задержки. Ничего страшного, мы раньше экипировку получали в сентябре или октябре».
Важный контекст: команда Драчева пришла к власти в СБР в конце мая-2018 — выборы состоялись очень поздно. Параллельно федерация потеряла экипировщика: adidas ушел не просто от сборной России — он ушел из биатлона (за исключением Германии). То есть
Потом СБР подписал контракт со швейцарской компанией KV+, которой владеет родившийся в Омске Тауф Хамитов. Мы связались с Хамитовым — и он разобрал все претензии.
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• Контракт с СБР мы подписали в августе 2018-го — это очень поздно. Обычно подача заявок (артикли, размерный ряд) идет в конце марта. На производство требуется примерно полгода, и экипировку выдают в октябре — на первом снежном сборе.
Опоздав на 4−5 месяцев, мы сразу работали в спешке.
Могу предоставить
• При подписании я предупредил СБР: в таком цейтноте поставки будут разрозненные. В ответ получил устное согласие: не беспокойся, если
• Что касается качества, то у меня очень благоприятный фидбек от людей, которые давно в биатлоне. Мне сказали: экипировка отличная, мы получили намного больше и лучше того, что давал прежний производитель.
Сервис тоже всех устроил: мы оперативно приезжали на разные этапы Кубка мира и Кубка IBU, делали замены, если вдруг
• Со слов Саши Логинова я понял, что ему не хватало второго гоночного комбеза. Давайте посмотрим фото прошлого сезона — и увидим комбезы двух разных расцветок.
Логинов — в яркой версии комбинезона.
Матвей Елисеев — в более сдержанной.
И еще. Сверх всех прописанных артиклей я сделал к ЧМ отдельные серии комбезов — у девушек и парней даже цвета различались. Суммируя, основа получила за сезон по три комбеза.
• Были вещи, которые мы обещали, но не дали. Теперь я понимаю: лучше ничего не обещать. Речь как раз об утепленных жилетках — Саша Логинов про них тоже вспомнил. Жилетки были готовы к концу февраля — признаю, получилось долго. Хотя если отсчитать 5−6 месяцев с августа, то нормальный производственный срок.
Когда жилетки были готовы, я связался с начальником команды Дмитрием Рочевым: что делать? Он ответил: сезон заканчивается, нам ничего не нужно. Так что жилеты остались в Китае; я тогда и решил, что к новому сезону привезем их единой доставкой вместе с новыми артиклями.
Я ни в коем случае не обвиняю Сашу Логинова. Просто он не знает кухни, а рассказывать спортсменам про те же жилетки — не моя работа. Объективно, невыдача жилеток — не такая большая трагедия. Особенно для тех условий, с которых мы стартанули в августе.
В Антхольце я встречался с командой и приводил пример. Представьте, что в мае вы начнете тренировочный процесс, а в июле вам скажут: начинаются этапы, пора выступать. Вы не будете к этому готовы. У нас ситуация такая же: нужно произвести 50−60 артиклей разных размеров за два месяца. Кто в биатлоне возьмется за такое?
• Теперь — о словах Драчева, что мы не исполняем обязательства. В нашем контракте прописано, что заказ от СБР на летнюю экипировку должен уйти в октябре. Я получил заказ 12 февраля. Хотя периодически напоминал им: мы пролетаем по срокам, будут сложности.
Но
• Я понимаю Драчева — отчасти у него есть горечь, что не складывается диалог с командой. Вот и экипировку тоже, грубо говоря, засрали.
Из 12−15 летних артиклей 5 мы отправили уже в мае. Они остались на складе, потому что СБР хотел выдать все сразу. В конце июня Драчев звонил мне с вопросом, успеем ли все к летнему ЧМ в Минске (
Я опоздал. Понадеялся на слова нашего менеджера и подставил Драчева, беру вину на себя. Хотя еще раз: получить заказ в феврале и выдать в августе — нормальный срок. Но и утверждать, что команда поехала на ЛЧМ раздетой, неправильно.
• Отдельная ситуация — по летним комбезам. Я их произвел, кровь из носу. Но как это было? Мне говорят: нужны 24 комбеза. Я: хорошо, давайте размеры. А размеров нет, потому что состав неизвестен — отбора на тот момент еще не было. Хотя на производство нужно около 8 недель.
Плюс ко всему на комбезы у меня — европейский производитель, который в августе закрывается на три недели. Ситуация патовая: ни размеров, ни производителя. Ваши действия?
Исходя из своего опыта, расставил размеры. Сделал на три комбеза больше, чтобы был
То есть Драчев сейчас сказал сгоряча, а в конечном счете ситуация вот такая. Но я не хочу ни в кого тыкать пальцем. Сейчас в СБР появился человек, который занимается экипировкой — Сергей Тутмин. Он занимался этим раньше, он знает, что надо спортсменам. Думаю, четкая работа у нас пойдет с октября, когда они сделают заказ на лето-2020.
• На предстоящий сезон они немного задержали заказ: вместо конца марта сделали в конце апреля. Но у меня претензий нет, мы успеваем. Почти все отдадим к сбору в Рамзау в октябре. Пару артиклей — наверное, в ноябре, но это в любом случае до сезона.
Кстати, утепленные жилетки, которые хотел Логинов, они не заказали. У СБР свое видение и финансовые возможности — обвинять нельзя. Жилеты я выдам сверх программы, все равно мы их произвели.
• Сейчас нам всем надо искать компромиссы, быть мягче. В биатлоне сложная ситуация: это как у человека сняли кожу, под ней все накалено — и люди по очереди трогают. Я не хочу войны — надо утихомирить ситуацию, увести в ту сторону, где нет конфликта.