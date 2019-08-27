Ух, Логинов и команда договорились с СБР по контрактам. А что за проблема с экипировкой?

Источник: РИА "Новости"

Контрактная война в биатлоне, растянувшаяся на все лето, завершилась компромиссом: команда во главе с Александром Логиновым и руководство СБР во главе с Владимиром Драчевым пожали руки. Теперь, за три месяца до сезона — никаких споров и публичных претензий.

Но в разборке неожиданно открылся еще один больной вопрос: оказывается, были и остаются проблемы с экипировкой — речь не о качестве одежды, а об обеспечении.

Лидер сборной Логинов в интервью Sports.ru трижды касался темы:

1) На новый сезон экипировки пока нет.

2) В прошлом сезоне не выдали теплые жилетки — только одну куртку, самому Логинову.

3) «Или нужна пара комбинезонов: бывают этапы, как в Оберхофе, когда на пристрелке льет дождь или сыплет мокрый снег, а через 30 минут — старт. Не выйдешь же на гонку в сыром костюме? Элементарно не согреешься».

Президент СБР Драчев в интервью ТАСС коротко объяснился:

«Люди, которые изготовляют экипировку, пока не исполняют обязательств. Но они должны все сделать, сейчас выясняем причину задержки. Ничего страшного, мы раньше экипировку получали в сентябре или октябре».

Важный контекст: команда Драчева пришла к власти в СБР в конце мая-2018 — выборы состоялись очень поздно. Параллельно федерация потеряла экипировщика: adidas ушел не просто от сборной России — он ушел из биатлона (за исключением Германии). То есть какое-то время у наших, строго говоря, вообще не было экипировщика.

Потом СБР подписал контракт со швейцарской компанией KV+, которой владеет родившийся в Омске Тауф Хамитов. Мы связались с Хамитовым — и он разобрал все претензии.

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• Контракт с СБР мы подписали в августе 2018-го — это очень поздно. Обычно подача заявок (артикли, размерный ряд) идет в конце марта. На производство требуется примерно полгода, и экипировку выдают в октябре — на первом снежном сборе.

Опоздав на 4−5 месяцев, мы сразу работали в спешке. По-русски говоря, это задница. Спасибо оперативной работе Алексея Ермашова (член Правления СБР — Sports.ru) — мы получили заказ в течение недели. Затем он переключился на другую работу в федерации, заниматься экипировкой было некому.

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Могу предоставить счет-фактуру, как мы потратились, чтобы все срочно произвести, доставить самолетами из разных стран, выдать к сезону. Это было сверхусилие — и никто не сказал спасибо. Да, я работаю не за спасибо, у нас контракт. Но прошлым летом амбиций и патриотизма у меня было больше, чем теперь.

• При подписании я предупредил СБР: в таком цейтноте поставки будут разрозненные. В ответ получил устное согласие: не беспокойся, если что-то будет опаздывать, выдадим позже. В приоритете были гоночные комбезы (два), разминочные костюмы (два), беговые шапки и перчатки. Я на это надавил — и мы выдали их в октябре. А например, теплые куртки — уже в декабре.

• Что касается качества, то у меня очень благоприятный фидбек от людей, которые давно в биатлоне. Мне сказали: экипировка отличная, мы получили намного больше и лучше того, что давал прежний производитель.

Сервис тоже всех устроил: мы оперативно приезжали на разные этапы Кубка мира и Кубка IBU, делали замены, если вдруг кому-то что-то не подошло. Я не думаю, что прежний производитель так ездил и возился: один раз выдали — и достаточно. Кому надо S, почему-то получил XL — ну и ходи в XL.

• Со слов Саши Логинова я понял, что ему не хватало второго гоночного комбеза. Давайте посмотрим фото прошлого сезона — и увидим комбезы двух разных расцветок. Кто-то бегал в том, который посчитал удобнее, кто-то сочетал: верх от одного, низ от другого. Очевидно, что у каждого был выбор из двух вариантов. Возможно, Саше не выдали второй — но это уже вопрос не ко мне.

Логинов — в яркой версии комбинезона.

Источник: РИА "Новости"

Матвей Елисеев — в более сдержанной.

Источник: РИА "Новости"

И еще. Сверх всех прописанных артиклей я сделал к ЧМ отдельные серии комбезов — у девушек и парней даже цвета различались. Суммируя, основа получила за сезон по три комбеза.

Источник: РИА "Новости"

• Были вещи, которые мы обещали, но не дали. Теперь я понимаю: лучше ничего не обещать. Речь как раз об утепленных жилетках — Саша Логинов про них тоже вспомнил. Жилетки были готовы к концу февраля — признаю, получилось долго. Хотя если отсчитать 5−6 месяцев с августа, то нормальный производственный срок.

Когда жилетки были готовы, я связался с начальником команды Дмитрием Рочевым: что делать? Он ответил: сезон заканчивается, нам ничего не нужно. Так что жилеты остались в Китае; я тогда и решил, что к новому сезону привезем их единой доставкой вместе с новыми артиклями.

Я ни в коем случае не обвиняю Сашу Логинова. Просто он не знает кухни, а рассказывать спортсменам про те же жилетки — не моя работа. Объективно, невыдача жилеток — не такая большая трагедия. Особенно для тех условий, с которых мы стартанули в августе.

В Антхольце я встречался с командой и приводил пример. Представьте, что в мае вы начнете тренировочный процесс, а в июле вам скажут: начинаются этапы, пора выступать. Вы не будете к этому готовы. У нас ситуация такая же: нужно произвести 50−60 артиклей разных размеров за два месяца. Кто в биатлоне возьмется за такое?

• Теперь — о словах Драчева, что мы не исполняем обязательства. В нашем контракте прописано, что заказ от СБР на летнюю экипировку должен уйти в октябре. Я получил заказ 12 февраля. Хотя периодически напоминал им: мы пролетаем по срокам, будут сложности.

Но опять-таки, не хочу обвинять СБР. Зимой у них куча дел: новый коллектив, вся логистика. Наверное, экипировку отодвинули на второй план. Отсчитываем полгода с 12 февраля — получается середина августа. СБР получил всю экипировку, за исключением двух артиклей. А найти удобный момент для выдачи — их прерогатива; на сборе в Сочи этого делать не стали.

• Я понимаю Драчева — отчасти у него есть горечь, что не складывается диалог с командой. Вот и экипировку тоже, грубо говоря, засрали.

Из 12−15 летних артиклей 5 мы отправили уже в мае. Они остались на складе, потому что СБР хотел выдать все сразу. В конце июня Драчев звонил мне с вопросом, успеем ли все к летнему ЧМ в Минске ( 23—26 августа ). Я ответил, что успеем к 25 июля — по крайней мере, большую часть.

Я опоздал. Понадеялся на слова нашего менеджера и подставил Драчева, беру вину на себя. Хотя еще раз: получить заказ в феврале и выдать в августе — нормальный срок. Но и утверждать, что команда поехала на ЛЧМ раздетой, неправильно.

• Отдельная ситуация — по летним комбезам. Я их произвел, кровь из носу. Но как это было? Мне говорят: нужны 24 комбеза. Я: хорошо, давайте размеры. А размеров нет, потому что состав неизвестен — отбора на тот момент еще не было. Хотя на производство нужно около 8 недель.

Плюс ко всему на комбезы у меня — европейский производитель, который в августе закрывается на три недели. Ситуация патовая: ни размеров, ни производителя. Ваши действия?

Исходя из своего опыта, расставил размеры. Сделал на три комбеза больше, чтобы был какой-то запас, если не подойдет. До последнего ждал составов от СБР, заказ на фабрику в Румынии отправил 17 июля, при том что она закрывалась 9 августа на три недели. Позвонил директору, с которым у нас дружеские отношения: Хенрик, подойди к нам лояльно, нужны комбезы. Он сделал.

То есть Драчев сейчас сказал сгоряча, а в конечном счете ситуация вот такая. Но я не хочу ни в кого тыкать пальцем. Сейчас в СБР появился человек, который занимается экипировкой — Сергей Тутмин. Он занимался этим раньше, он знает, что надо спортсменам. Думаю, четкая работа у нас пойдет с октября, когда они сделают заказ на лето-2020.

• На предстоящий сезон они немного задержали заказ: вместо конца марта сделали в конце апреля. Но у меня претензий нет, мы успеваем. Почти все отдадим к сбору в Рамзау в октябре. Пару артиклей — наверное, в ноябре, но это в любом случае до сезона.

Кстати, утепленные жилетки, которые хотел Логинов, они не заказали. У СБР свое видение и финансовые возможности — обвинять нельзя. Жилеты я выдам сверх программы, все равно мы их произвели.

• Сейчас нам всем надо искать компромиссы, быть мягче. В биатлоне сложная ситуация: это как у человека сняли кожу, под ней все накалено — и люди по очереди трогают. Я не хочу войны — надо утихомирить ситуацию, увести в ту сторону, где нет конфликта.