Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
15Самая красивая волейболистка России
11«Спартак» обыграл «Тун» и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЕ
15:20 (мск), источник: Sports.Ru

Ух, Логинов и команда договорились с СБР по контрактам. А что за проблема с экипировкой?

Производитель нам все объяснил.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Контрактная война в биатлоне, растянувшаяся на все лето, завершилась компромиссом: команда во главе с Александром Логиновым и руководство СБР во главе с Владимиром Драчевым пожали руки. Теперь, за три месяца до сезона — никаких споров и публичных претензий.

Но в разборке неожиданно открылся еще один больной вопрос: оказывается, были и остаются проблемы с экипировкой — речь не о качестве одежды, а об обеспечении.

Лидер сборной Логинов в интервью Sports.ru трижды касался темы:

1) На новый сезон экипировки пока нет.

2) В прошлом сезоне не выдали теплые жилетки — только одну куртку, самому Логинову.

3) «Или нужна пара комбинезонов: бывают этапы, как в Оберхофе, когда на пристрелке льет дождь или сыплет мокрый снег, а через 30 минут — старт. Не выйдешь же на гонку в сыром костюме? Элементарно не согреешься».

Президент СБР Драчев в интервью ТАСС коротко объяснился:

«Люди, которые изготовляют экипировку, пока не исполняют обязательств. Но они должны все сделать, сейчас выясняем причину задержки. Ничего страшного, мы раньше экипировку получали в сентябре или октябре».

Важный контекст: команда Драчева пришла к власти в СБР в конце мая-2018 — выборы состоялись очень поздно. Параллельно федерация потеряла экипировщика: adidas ушел не просто от сборной России — он ушел из биатлона (за исключением Германии). То есть какое-то время у наших, строго говоря, вообще не было экипировщика.

Потом СБР подписал контракт со швейцарской компанией KV+, которой владеет родившийся в Омске Тауф Хамитов. Мы связались с Хамитовым — и он разобрал все претензии.

***

• Контракт с СБР мы подписали в августе 2018-го — это очень поздно. Обычно подача заявок (артикли, размерный ряд) идет в конце марта. На производство требуется примерно полгода, и экипировку выдают в октябре — на первом снежном сборе.

Опоздав на 4−5 месяцев, мы сразу работали в спешке. По-русски говоря, это задница. Спасибо оперативной работе Алексея Ермашова (член Правления СБР — Sports.ru) — мы получили заказ в течение недели. Затем он переключился на другую работу в федерации, заниматься экипировкой было некому.

Читайте также
Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

Могу предоставить счет-фактуру, как мы потратились, чтобы все срочно произвести, доставить самолетами из разных стран, выдать к сезону. Это было сверхусилие — и никто не сказал спасибо. Да, я работаю не за спасибо, у нас контракт. Но прошлым летом амбиций и патриотизма у меня было больше, чем теперь.

• При подписании я предупредил СБР: в таком цейтноте поставки будут разрозненные. В ответ получил устное согласие: не беспокойся, если что-то будет опаздывать, выдадим позже. В приоритете были гоночные комбезы (два), разминочные костюмы (два), беговые шапки и перчатки. Я на это надавил — и мы выдали их в октябре. А например, теплые куртки — уже в декабре.

• Что касается качества, то у меня очень благоприятный фидбек от людей, которые давно в биатлоне. Мне сказали: экипировка отличная, мы получили намного больше и лучше того, что давал прежний производитель.

Сервис тоже всех устроил: мы оперативно приезжали на разные этапы Кубка мира и Кубка IBU, делали замены, если вдруг кому-то что-то не подошло. Я не думаю, что прежний производитель так ездил и возился: один раз выдали — и достаточно. Кому надо S, почему-то получил XL — ну и ходи в XL.

• Со слов Саши Логинова я понял, что ему не хватало второго гоночного комбеза. Давайте посмотрим фото прошлого сезона — и увидим комбезы двух разных расцветок. Кто-то бегал в том, который посчитал удобнее, кто-то сочетал: верх от одного, низ от другого. Очевидно, что у каждого был выбор из двух вариантов. Возможно, Саше не выдали второй — но это уже вопрос не ко мне.

Логинов — в яркой версии комбинезона.

Источник: РИА "Новости"

Матвей Елисеев — в более сдержанной.

Источник: РИА "Новости"

И еще. Сверх всех прописанных артиклей я сделал к ЧМ отдельные серии комбезов — у девушек и парней даже цвета различались. Суммируя, основа получила за сезон по три комбеза.

Источник: РИА "Новости"

• Были вещи, которые мы обещали, но не дали. Теперь я понимаю: лучше ничего не обещать. Речь как раз об утепленных жилетках — Саша Логинов про них тоже вспомнил. Жилетки были готовы к концу февраля — признаю, получилось долго. Хотя если отсчитать 5−6 месяцев с августа, то нормальный производственный срок.

Когда жилетки были готовы, я связался с начальником команды Дмитрием Рочевым: что делать? Он ответил: сезон заканчивается, нам ничего не нужно. Так что жилеты остались в Китае; я тогда и решил, что к новому сезону привезем их единой доставкой вместе с новыми артиклями.

Я ни в коем случае не обвиняю Сашу Логинова. Просто он не знает кухни, а рассказывать спортсменам про те же жилетки — не моя работа. Объективно, невыдача жилеток — не такая большая трагедия. Особенно для тех условий, с которых мы стартанули в августе.

В Антхольце я встречался с командой и приводил пример. Представьте, что в мае вы начнете тренировочный процесс, а в июле вам скажут: начинаются этапы, пора выступать. Вы не будете к этому готовы. У нас ситуация такая же: нужно произвести 50−60 артиклей разных размеров за два месяца. Кто в биатлоне возьмется за такое?

• Теперь — о словах Драчева, что мы не исполняем обязательства. В нашем контракте прописано, что заказ от СБР на летнюю экипировку должен уйти в октябре. Я получил заказ 12 февраля. Хотя периодически напоминал им: мы пролетаем по срокам, будут сложности.

Но опять-таки, не хочу обвинять СБР. Зимой у них куча дел: новый коллектив, вся логистика. Наверное, экипировку отодвинули на второй план. Отсчитываем полгода с 12 февраля — получается середина августа. СБР получил всю экипировку, за исключением двух артиклей. А найти удобный момент для выдачи — их прерогатива; на сборе в Сочи этого делать не стали.

• Я понимаю Драчева — отчасти у него есть горечь, что не складывается диалог с командой. Вот и экипировку тоже, грубо говоря, засрали.

Из 12−15 летних артиклей 5 мы отправили уже в мае. Они остались на складе, потому что СБР хотел выдать все сразу. В конце июня Драчев звонил мне с вопросом, успеем ли все к летнему ЧМ в Минске (23—26 августа). Я ответил, что успеем к 25 июля — по крайней мере, большую часть.

Я опоздал. Понадеялся на слова нашего менеджера и подставил Драчева, беру вину на себя. Хотя еще раз: получить заказ в феврале и выдать в августе — нормальный срок. Но и утверждать, что команда поехала на ЛЧМ раздетой, неправильно.

• Отдельная ситуация — по летним комбезам. Я их произвел, кровь из носу. Но как это было? Мне говорят: нужны 24 комбеза. Я: хорошо, давайте размеры. А размеров нет, потому что состав неизвестен — отбора на тот момент еще не было. Хотя на производство нужно около 8 недель.

Плюс ко всему на комбезы у меня — европейский производитель, который в августе закрывается на три недели. Ситуация патовая: ни размеров, ни производителя. Ваши действия?

Исходя из своего опыта, расставил размеры. Сделал на три комбеза больше, чтобы был какой-то запас, если не подойдет. До последнего ждал составов от СБР, заказ на фабрику в Румынии отправил 17 июля, при том что она закрывалась 9 августа на три недели. Позвонил директору, с которым у нас дружеские отношения: Хенрик, подойди к нам лояльно, нужны комбезы. Он сделал.

То есть Драчев сейчас сказал сгоряча, а в конечном счете ситуация вот такая. Но я не хочу ни в кого тыкать пальцем. Сейчас в СБР появился человек, который занимается экипировкой — Сергей Тутмин. Он занимался этим раньше, он знает, что надо спортсменам. Думаю, четкая работа у нас пойдет с октября, когда они сделают заказ на лето-2020.

• На предстоящий сезон они немного задержали заказ: вместо конца марта сделали в конце апреля. Но у меня претензий нет, мы успеваем. Почти все отдадим к сбору в Рамзау в октябре. Пару артиклей — наверное, в ноябре, но это в любом случае до сезона.

Кстати, утепленные жилетки, которые хотел Логинов, они не заказали. У СБР свое видение и финансовые возможности — обвинять нельзя. Жилеты я выдам сверх программы, все равно мы их произвели.

• Сейчас нам всем надо искать компромиссы, быть мягче. В биатлоне сложная ситуация: это как у человека сняли кожу, под ней все накалено — и люди по очереди трогают. Я не хочу войны — надо утихомирить ситуацию, увести в ту сторону, где нет конфликта.

P. S. 27 августа Хамитов, как и спортсмены, планировал посетить офис СБР.

Читайте также
Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 «Перед боями я занимаюсь сексом максимально много». Ронда Раузи плохого не посоветует
Самая красивая спортивная журналистка Италии. Фото
Полузащитник «Интера» прошел медосмотр в «Локомотиве»
Союз биатлонистов России договорился со спортсменами
«Играли ужасно». Стоит ли верить в сборную России по баскетболу?
Юрий Семин рассказал об интересе «Барселоны» к Алексею Миранчуку
«Рубин» потроллил ЦСКА, но сам сел в лужу (фото)
КХЛ убрала лазейку, при помощи которой Гусев уехал в НХЛ
Медведева ответила на критику Тарасовой по поводу выступлений
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь