СБР и биатлонисты договорились? Объявлено перемирие

Источник: Спорт-Экспресс

Болельщики, наверное, уже устали от различных интерпретаций саги про контракты в сборной России по биатлону, но, кажется, накануне сезона стороны наконец-то начали двигаться к столу переговоров. Напомним, споры возникли из-за мест для спонсоров спортсменов и СБР, которые поделить оказалось сложнее, чем ожидалось. Но на деле — и об этом писал «СЭ» — проблемы куда глубже. Биатлонистам не нравилось, как устроено материально-техническое обеспечение национальной команды. Выступления Логинова и других причастных подтвердили догадки.

Сегодня руководство СБР в лице Владимира Драчева и его заместителей встретилось с четырьмя ветеранами, недовольным ситуацией — Александром Логиновым, Дмитрием Малышко, Евгением Гараничевым и Антоном Бабиковым. Переговоры прошли в штаб-квартире Союза биатлонистов России, которая находится в здании Олимпийского комитета России.

Что сказал Драчев?

После встречи перед журналистами выступил сам Драчев, который заявил о достижении компромисса:

— Мы однозначно поладили. Я всегда говорил, что будет найдено решение, которое пойдет на пользу всему нашему биатлону. Оно найдено. Мы нашли возможности поддержать спортсменов, их личных спонсоров, и при этом не обидеть сам СБР, потому что нам тоже нужно выполнять свои обязательства перед регионами. Компромисс найден. Мы пошли навстречу по этим моментам, а дальше уже проговариваем чисто технические моменты.

Договоры остаются в силе. Мы сейчас обсуждаем некоторые моменты, но я надеюсь, что Логинов его подпишет. Почти все проговорили, сейчас это все занесем на бумагу и подпишем, — приводит слова главы СБР ТАСС.

Не мир, но перемирие

Осталось понять, согласен ли с этими словами лидер бунтарей Александр Логинов. Ранее с жесткими словами в интервью «Р-Спорт» выступил Дмитрий Малышко — о 14 миллионах рублей, ушедших на экипировку, которая не дошла до спортсменов, о логистических проблемах и отсутствии помощи со стороны руководства. О проблем с экипировкой спросили и у Драчева — он обещал проработать вопрос.

Судя по всему — Союз биатлонистов России в большей мере все-таки отыграл ситуацию назад, удовлетворив единым требованиям спортсменов. Места для личных спонсоров биатлонисты получили, но вероятно, СБР снова поставит вопрос по окончании сезона.

Но доверия между сторонами пака точно нет. Очевидно, руководство федерации будет сглаживать углы публично. Но чтобы понять, что на деле стороны договорились, нужно послушать и представителей спортсменов и получить подтверждение, что Логинов поставил свою подпись под договором. Пока это не мир, но перемирие. Впрочем, и оно российскому биатлону зимой очень нужно.

— Контракт сейчас дорабатывается и будет подписан вместе с допсоглашением. Может быть, даже сегодня или в ближайшие дни. Мы прошлись по каждому из девяти пунктов письма, которое мы направляли СБР. С нашей стороны речь шла не об ультиматуме, а о том, чтобы найти компромисс. В любом случае, мы нашли понимание, — приводит слова Логинова ТАСС.