СБР и биатлонисты договорились? Объявлено перемирие
За три месяца до старта сезона конфликт между Союзом биатлонистов России и спортсменами, кажется, близок к завершению.
За три месяца до старта сезона конфликт между Союзом биатлонистов России и спортсменами, кажется, близок к завершению.
Болельщики, наверное, уже устали от различных интерпретаций саги про контракты в сборной России по биатлону, но, кажется, накануне сезона стороны
Сегодня руководство СБР в лице Владимира Драчева и его заместителей встретилось с четырьмя ветеранами, недовольным ситуацией — Александром Логиновым, Дмитрием Малышко, Евгением Гараничевым и Антоном Бабиковым. Переговоры прошли в
После встречи перед журналистами выступил сам Драчев, который заявил о достижении компромисса:
— Мы однозначно поладили. Я всегда говорил, что будет найдено решение, которое пойдет на пользу всему нашему биатлону. Оно найдено. Мы нашли возможности поддержать спортсменов, их личных спонсоров, и при этом не обидеть сам СБР, потому что нам тоже нужно выполнять свои обязательства перед регионами. Компромисс найден. Мы пошли навстречу по этим моментам, а дальше уже проговариваем чисто технические моменты.
Договоры остаются в силе. Мы сейчас обсуждаем некоторые моменты, но я надеюсь, что Логинов его подпишет. Почти все проговорили, сейчас это все занесем на бумагу и подпишем, — приводит слова главы СБР ТАСС.
Осталось понять, согласен ли с этими словами лидер бунтарей Александр Логинов. Ранее с жесткими словами в интервью «Р-Спорт» выступил Дмитрий Малышко — о 14 миллионах рублей, ушедших на экипировку, которая не дошла до спортсменов, о логистических проблемах и отсутствии помощи со стороны руководства. О проблем с экипировкой спросили и у Драчева — он обещал проработать вопрос.
Судя по всему — Союз биатлонистов России в большей мере
Но доверия между сторонами пака точно нет. Очевидно, руководство федерации будет сглаживать углы публично. Но чтобы понять, что на деле стороны договорились, нужно послушать и представителей спортсменов и получить подтверждение, что Логинов поставил свою подпись под договором. Пока это не мир, но перемирие. Впрочем, и оно российскому биатлону зимой очень нужно.
— Контракт сейчас дорабатывается и будет подписан вместе с допсоглашением. Может быть, даже сегодня или в ближайшие дни. Мы прошлись по каждому из девяти пунктов письма, которое мы направляли СБР. С нашей стороны речь шла не об ультиматуме, а о том, чтобы найти компромисс. В любом случае, мы нашли понимание, — приводит слова Логинова ТАСС.
— Все были настроены на конструктивный диалог, и все проблемы, которые нас волновали, нашли, наконец,