Губерниев — о конфликте биатлонистов с СБР: «Жизнь за бабло» — опера Глинки-Логинова. Ребята, обыграйте Бо и Фуркада — и у вас будет куча денег

Источник: РИА "Новости"

«Знаете, «Жизнь за бабло» — знаменитая опера Глинки-Логинова… Мы, конечно, за спортсменов. Спортсмены огромные молодцы, им нужно создавать условия. Но здесь есть несколько нюансов.

Первый — что наши спортсмены все-таки полностью находятся на государственном обеспечении. Я что-то не слышал, чтобы они вкладывали куда-то свои личные деньги.

Второй момент — СБР заявляет наших спортсменов на коммерческий старт под названием Кубок мира, а там деньги платят. В этом году даже за 20-е место в биатлоне — 500 евро. Значительно больше миллиона за победу. Поэтому, ребята, обыграйте Йоханнеса Бо и Мартена Фуркада — и у вас будет куча денег.

Мы понимаем, что, с одной стороны, битва за спонсоров — она есть. С другой стороны, мы наблюдаем странную историю, когда наши спортсмены не любят общаться с прессой, с телевидением, с пишущими журналистами. Потом получается, что у них есть какие-то спонсоры, которых они хотят куда-то наклеить. Зачем, если вы ни с кем не общаетесь? Пчелы против меда.

Была одна история, очень некрасивая, когда мои пишущие коллеги, их было очень много, договорились с Логиновым, что будут общаться в отеле в воскресенье после гонок. Они его прождали три часа. Проходя мимо, он сказал: «Ребят, извините, нет». И это чудовищно, с моей точки зрения.

История с Логиновым, Гараничевым, Шипулиным и австрийской полицией — они до сих пор не понимают, что, если бы не наша спецоперация по извлечению из недр молчания этого списка, когда подключился МИД с Марией Захаровой, когда подключился наш посол в Австрии, и мы заставили пересмотреть решение, там была без пяти минут дисквалификация, — рассказал Губерниев.