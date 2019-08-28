Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
14Образы Евгении Медведевой
9«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
14:15 (мск), источник: Sports.Ru

Губерниев — о конфликте биатлонистов с СБР: «Жизнь за бабло» — опера Глинки-Логинова. Ребята, обыграйте Бо и Фуркада — и у вас будет куча денег

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о спорах российских биатлонистов с СБР из-за спонсоров.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Знаете, «Жизнь за бабло» — знаменитая опера Глинки-Логинова… Мы, конечно, за спортсменов. Спортсмены огромные молодцы, им нужно создавать условия. Но здесь есть несколько нюансов.

Первый — что наши спортсмены все-таки полностью находятся на государственном обеспечении. Я что-то не слышал, чтобы они вкладывали куда-то свои личные деньги.

Второй момент — СБР заявляет наших спортсменов на коммерческий старт под названием Кубок мира, а там деньги платят. В этом году даже за 20-е место в биатлоне — 500 евро. Значительно больше миллиона за победу. Поэтому, ребята, обыграйте Йоханнеса Бо и Мартена Фуркада — и у вас будет куча денег.

Мы понимаем, что, с одной стороны, битва за спонсоров — она есть. С другой стороны, мы наблюдаем странную историю, когда наши спортсмены не любят общаться с прессой, с телевидением, с пишущими журналистами. Потом получается, что у них есть какие-то спонсоры, которых они хотят куда-то наклеить. Зачем, если вы ни с кем не общаетесь? Пчелы против меда.

Была одна история, очень некрасивая, когда мои пишущие коллеги, их было очень много, договорились с Логиновым, что будут общаться в отеле в воскресенье после гонок. Они его прождали три часа. Проходя мимо, он сказал: «Ребят, извините, нет». И это чудовищно, с моей точки зрения.

История с Логиновым, Гараничевым, Шипулиным и австрийской полицией — они до сих пор не понимают, что, если бы не наша спецоперация по извлечению из недр молчания этого списка, когда подключился МИД с Марией Захаровой, когда подключился наш посол в Австрии, и мы заставили пересмотреть решение, там была без пяти минут дисквалификация, — рассказал Губерниев.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 «Перед боями я занимаюсь сексом максимально много». Ронда Раузи плохого не посоветует
Самая красивая спортивная журналистка Италии. Фото
Полное разочарование: как «Краснодар» прощался с Лигой чемпионов
Месси рискует пропустить ближайший матч «Барселоны»
Ибрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Еще один чемпион Европы в «Локомотиве». Португалец едет в РПЛ
Африканец «Тамбова», который забивал «Спартаку». Его купит ЦСКА
Чемпионы Европы в России: как они справлялись в РПЛ (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь