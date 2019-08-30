Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
8Черчесов вызвал всего одного «быка»
8«Спартак» остался без еврокубков
12:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

IBU не подтверждает получение данных от WADA по московской лаборатории

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Международный союз биатлонистов (IBU) не подтверждает получение информации о том, что на основании данных из московской антидопинговой лаборатории могут быть открыты дела в отношении российских биатлонистов на предмет нарушения ими антидопинговых правил.

Наверх

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил РИА Новости, что на встрече с руководителями IBU представителей СБР предупредили о возможном получении важной информации от Всемирного антидопингового агентства (WADA) после изучения данных московской антидопинговой лаборатории.

«IBU не может подтвердить, что получил такую информацию», — говорится в ответе IBU на запрос РИА Новости.

В начале июля WADA сообщило, что по итогам проверки данных московской антидопинговой лаборатории были сформированы пакеты информации с доказательствами, которые отправлены в соответствующие международные спортивные федерации для изучения с целью выявления тех дел, которые впоследствии проверят на предмет нарушения антидопинговых правил. Речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам. Отмечалось, что пробы 298 российских спортсменов вызывают подозрения.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Русская красотка, которая покорит не только US Open, но и вас
Баскетболист ЦСКА рассказал об отношении к русским в США
Роналду в Черкизово, ЛЕ как вызов для ЦСКА и «Краснодара»
«Спартак» — «Зенит»: история ненависти болельщиков
«Вашингтон» поборется за Кубок Стэнли, сменив треть состава
«Зенит» борется с «Фиорентиной» за двух игроков «Сан-Лоренсо»
Все позоры «Спартака» в отборах еврокубков (фото)
Стало известно расписание ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы
«Крылья Советов» принимают «Динамо» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь