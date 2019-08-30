IBU не подтверждает получение данных от WADA по московской лаборатории

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил РИА Новости, что на встрече с руководителями IBU представителей СБР предупредили о возможном получении важной информации от Всемирного антидопингового агентства (WADA) после изучения данных московской антидопинговой лаборатории.

В начале июля WADA сообщило, что по итогам проверки данных московской антидопинговой лаборатории были сформированы пакеты информации с доказательствами, которые отправлены в соответствующие международные спортивные федерации для изучения с целью выявления тех дел, которые впоследствии проверят на предмет нарушения антидопинговых правил. Речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам. Отмечалось, что пробы 298 российских спортсменов вызывают подозрения.