Виттоцци и М. Фуркад выиграли масс-старты на фестивале в Анси

В женской гонке второе и третье места заняли итальянка Доротея Вирер и француженка Жюстин Бреза. Призёрами мужского заезда стали немец Бенедикт Долль и итальянец Лукас Хофер.

Россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Дмитрий Малышко заняли восьмые места в своих заездах.

Также в гонках приняли участие финка Кайса Мякяряйнен, словачка Паулина Фиалкова, норвежец Йоханнес Бё и французы Кентен Фийон Майе, Антонин Гигонна.

Фестиваль, организованный французским биатлонистом Мартеном Фуркадом, проходит на его родине, в городе Анси, и завершится 1 сентября.

Летний биатлон. Nordic Festival Мартена Фуркада. Анси, Франция

Масс-старт. Мужчины

1. Мартен Фуркад (Франция) — 24.12,5

2. Бенедикт Долль (Германия) — +39,9

3. Лукас Хофер (Италия) — +49,8…

8. Дмитрий Малышко (Россия) — +1.52,1.

Масс-старт. Женщины