Виттоцци и М. Фуркад выиграли масс-старты на фестивале в Анси
Итальянка Лиза Виттоцци и француз Мартен Фуркад стали победителями
Итальянка Лиза Виттоцци и француз Мартен Фуркад стали победителями
В женской гонке второе и третье места заняли итальянка Доротея Вирер и француженка Жюстин Бреза. Призёрами мужского заезда стали немец Бенедикт Долль и итальянец Лукас Хофер.
Россияне Екатерина
Также в гонках приняли участие финка Кайса Мякяряйнен, словачка Паулина Фиалкова, норвежец Йоханнес Бё и французы Кентен Фийон Майе, Антонин Гигонна.
Фестиваль, организованный французским биатлонистом Мартеном Фуркадом, проходит на его родине, в городе Анси, и завершится 1 сентября.
Летний биатлон. Nordic Festival Мартена Фуркада. Анси, Франция
1. Мартен Фуркад (Франция) — 24.12,5
2. Бенедикт Долль (Германия) — +39,9
3. Лукас Хофер (Италия) — +49,8…
8. Дмитрий Малышко (Россия) — +1.52,1.
1. Лиза Виттоцци (Италия) — 22.37,4
2. Доротея Вирер (Италия) — 15,1
3. Жюстин Бреза (Франция) — 43,6
8. Екатерина Юрлова (Россия) — 3.21,9.