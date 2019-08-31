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31 августа, источник: Чемпионат.com

Виттоцци и М. Фуркад выиграли масс-старты на фестивале в Анси

Итальянка Лиза Виттоцци и француз Мартен Фуркад стали победителями масс-стартов на Nordic Festival в Анси (Франция).

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В женской гонке второе и третье места заняли итальянка Доротея Вирер и француженка Жюстин Бреза. Призёрами мужского заезда стали немец Бенедикт Долль и итальянец Лукас Хофер.

Россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Дмитрий Малышко заняли восьмые места в своих заездах.

Также в гонках приняли участие финка Кайса Мякяряйнен, словачка Паулина Фиалкова, норвежец Йоханнес Бё и французы Кентен Фийон Майе, Антонин Гигонна.

Фестиваль, организованный французским биатлонистом Мартеном Фуркадом, проходит на его родине, в городе Анси, и завершится 1 сентября.

Летний биатлон. Nordic Festival Мартена Фуркада. Анси, Франция
Масс-старт. Мужчины

1. Мартен Фуркад (Франция) — 24.12,5
2. Бенедикт Долль (Германия) — +39,9
3. Лукас Хофер (Италия) — +49,8…
8. Дмитрий Малышко (Россия) — +1.52,1.

Масс-старт. Женщины

1. Лиза Виттоцци (Италия) — 22.37,4
2. Доротея Вирер (Италия) — 15,1
3. Жюстин Бреза (Франция) — 43,6
8. Екатерина Юрлова (Россия) — 3.21,9.

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