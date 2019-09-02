Бывшая биатлонистка Услугина планирует стать тренером

Источник: РИА "Новости"

Услугина в июне прошлого года сообщила о решении сделать перерыв в карьере. В августе этого года она родила сына. На прошлой неделе Услугина сообщила ТАСС, что не планирует возобновлять профессиональную карьеру.

«Будучи беременной, пробовала себя в роли тренера. Думаю, буду продолжать двигаться в этом направлении после декретного отпуска, возможно, и раньше», — сказала Услугина.

«Мне это интересно, нравится, да и люди во мне заинтересованы как в тренере», — добавила она.