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2 сентября, источник: ТАСС

Бывшая биатлонистка Услугина планирует стать тренером

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывшая биатлонистка сборной России Ирина Услугина после выхода из декретного отпуска намерена стать тренером. Об этом она рассказала ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Услугина в июне прошлого года сообщила о решении сделать перерыв в карьере. В августе этого года она родила сына. На прошлой неделе Услугина сообщила ТАСС, что не планирует возобновлять профессиональную карьеру.

«Будучи беременной, пробовала себя в роли тренера. Думаю, буду продолжать двигаться в этом направлении после декретного отпуска, возможно, и раньше», — сказала Услугина.

«Мне это интересно, нравится, да и люди во мне заинтересованы как в тренере», — добавила она.

Услугиной 31 год, она является победительницей и призером чемпионатов России. Имеет опыт выступления на чемпионатах Европы и мира. Приняла участие в трех сезонах Кубка мира, лучший результат показала в 2018 году — девятое место в гонке преследования на этапе в Тюмени.

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