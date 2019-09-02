Восстановление СБР не будет обсуждаться на конгрессе Международного союза биатлонистов

Источник: РИА "Новости"

Решение было принято на заседании исполкома IBU, которое прошло с 30 августа по 1 сентября.

«Исполком Международного союза биатлонистов не включил вопрос о восстановлении прав СБР в повестку конгресса», — сообщили в пресс-службе.

После внесения в прошлом году поправок в устав IBU вопросы статуса национальных федераций теперь могут быть рассмотрены только на конгрессах организации. Ближайший пройдет с 18 по 20 октября в Мюнхене. К этому времени СБР надо выполнить 12 условий, касающихся финансов, антидопингового тестирования, образования и работы с командой и тренерами.

Наиболее важным является пункт, требующий от СБР компенсировать IBU расходы, которая организация понесла в связи с допинговыми делами российских биатлонистов после расследования трехлетней давности комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. СБР должен компенсировать IBU около €700 тыс., однако пока эта сумма еще полностью не выплачена.