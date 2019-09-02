Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
8Все позоры «Спартака» в отборах еврокубков
5Пятый чех в «Спартаке». Помните ли вы первого?
2 сентября, источник: ТАСС

Восстановление СБР не будет обсуждаться на конгрессе Международного союза биатлонистов

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) не будет рассматривать вопрос восстановления прав Союза биатлонистов России (СБР) на внеочередном заседании, которое пройдет в октябре в Мюнхене. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе союза.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Решение было принято на заседании исполкома IBU, которое прошло с 30 августа по 1 сентября.

«Исполком Международного союза биатлонистов не включил вопрос о восстановлении прав СБР в повестку конгресса», — сообщили в пресс-службе.

После внесения в прошлом году поправок в устав IBU вопросы статуса национальных федераций теперь могут быть рассмотрены только на конгрессах организации. Ближайший пройдет с 18 по 20 октября в Мюнхене. К этому времени СБР надо выполнить 12 условий, касающихся финансов, антидопингового тестирования, образования и работы с командой и тренерами.

Наиболее важным является пункт, требующий от СБР компенсировать IBU расходы, которая организация понесла в связи с допинговыми делами российских биатлонистов после расследования трехлетней давности комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. СБР должен компенсировать IBU около €700 тыс., однако пока эта сумма еще полностью не выплачена.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под флагом страны, однако страна не может проводить состязания под эгидой IBU.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Президент "Реала" пришел в ярость после слов Блаттера о Роналду
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Пошумели на рынке: итоги летнего трансферного окна в РПЛ
Овечкин отреагировал на свой низкий рейтинг в игре NHL20
Форвард «Ростова» признан лучшим футболистом РПЛ в августе
Хабиб назвал условие, при котором боец может считаться великим
Роналду признан лучшим футболистом Португалии
Дзагоев тайно пожертвовал миллион пострадавшей в Беслане девочке
Сборная России тренируется в полном составе перед матчами Евро
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь